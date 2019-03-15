ООН отправила Донбассу 8 грузовиков мебели, стройматериалов и лекарств

Гуманитарная помощь общим весом в 108 тонн уже въехала на оккупированную территорию.

Пограничники пропустили на Донбасс 108 тонн гуманитарки из ООН dpsu.gov.ua

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“ЮНИСЕФ“ отправил на оккупированную территорию Донбасса восьемь грузовиков гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

“Через КПВВ “Новотроицкое“ на выезд на временно оккупированную территорию Украины последовали восьем грузовых автомобиле от Детского фонда ООН “ЮНИСЕФ“, - говорится в сообщении.

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Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области мебель, строительные материалы и медицинские средства общим весом 108 тонн, уточняет ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в ООН сегодня пройдет спецзаседание по ситуации в аннексированном Крыму.