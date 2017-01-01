Судно с украинским металлом не может выплыть из Керченской протоки
13 марта судно под флагом Либерии Maryland шло из Мариуполя в Италию. Из-за мелких вод корабль остановился. Ему пытались помочь четыре буксира, но попытки не дали результата.
Об этом пишет УНН.
Читай также: Капитана Норда объявили в розыск как пропавшего без вести
Исходя из опубликованной информации, судно село на “бровку Керчь-Еникальского канала“, когда проходило Керченский пролив.
Отмечается, что корабль не мешает другим суднам, а также не представляет экологической опасности. Экипаж находится в безопасности.
Теплоход до сих пор пытаются снять с мели.
Напомним, ранее мы указывали, что сбежавшего капитана судна “Норд“ принудительно доставят на заседание суда в Киев. Владимира Горобенко обвиняют в незаконном вылове рыбы для одной из крымских фирм. Сам Горобенко сбежал на аннексированный полуостров и скрывается там, на связь не выходит.
Читай также: В Китае столкнулись два судна, 12 моряков пропали без вести
В марте 2018 года его судно под флагом России задержали в акватории Азовского моря. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство. Идет следствие.