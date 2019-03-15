Итальянского певца Аль Бано внесли в список лиц, угрожающих безопасности Украины

Сам Аль Бано считает недопустимым, чтобы человек, “который всегда пел о мире, теперь считался террористом“.

Министерство культуры Украины внесло знаменитого итальянского певца Аль Бано (Альбано Карризи) в список лиц, угрожающих национальной безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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75-летний исполнитель в интервью агентству Agi, которое вышло 11 марта, назвал решение украинских властей несправедливым. Он заявил, что “никогда не говорил ни единого плохого слова об Украине“. По словам Аль Бано, недопустимо, чтобы человек, “который всегда пел о мире, теперь считался террористом“.

Певец пообещал связаться с украинским Минкультом и послом Украины в Италии, чтобы убедиться, что случившееся – “не розыгрыш“.

Стоит отметить, что в 2014 году Аль Бано в интервью Corriere della Sera приветствовал аннексию Крыма. В 2018 году в том же издании он назвал себя “путинцем“.

Посол Украины в Риме Евгений Перелыгин заявил на странице дипмиссии в Facebook, что готов встретиться с исполнителем и объяснить ему официальную позицию Киева.

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“Я смогу рассказать, почему деятелям искусства, особенно хорошо известным, опасно заигрывать с кровожадными диктаторскими режимами, будь то в Кремле, Сирии или других странах. Я попытаюсь убедить его, что российский пропагандистский тезис о “возвращении Крыма в Россию“ де-факто узаконивает и поощряет российское военное вторжение в Крым и на Донбасс“, – отметил украинский дипломат.

Напомним, Аль Бано считается мэтром итальянской эстрады. В 1980-е годы многие его песни, которые он исполнял дуэтом с тогдашней супругой Роминой Пауэр, становились мировыми хатами (Felicita, Ci Sara, Liberta и т.д.).

Как сообщалось 28 февраля, Путин вручил орден за вклад в развитие российской культуры уроженцу Одессы писателю и сатирику Михаилу Жванецкому, выступающему против агрессии РФ в Украине.