В Харькове авто патрульной полиции врезалось в столб

Автомобиль патрульных сегодня ночью снес столб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сегодня ночью автомобиль патрульной полиции Харькова врезался в светофорный столб. Издание Комментарии.Харьков сообщает, что автомобиль патрульной полиции города марки Toyota Prius сильно пострадал. Информацию подтвердили в пресс-службе патрульной полиции.

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По предварительной информации, водитель патрульного автомобиля не справился с управлением, в результате чего сбил столб светофора.

Сам патрульный, который пребывал за рулем, не пострадал, чего не скажешь о машине. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. К счастью, ДТП произошло в ночное время суток, поэтому удалось предотвратить более масштабную аварию.

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На место ДТП в течение нескольких минут прибыли полицейские. Они составили все необходимые протоколы.

Напомним, в Киеве БТР влетел в машину военной инспекции. В столичной полиции заявили, что БТР был только после ремонта, но у него вдруг отказали тормоза.