Ни одного вип-чиновника: ЕС ввел санкции против россиян за Азов

Внесение в список начальника пограничной службы ФСБ заблокировала Финляндия.

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Евросоюз сегодня официально утвердил список из восьми человек в связи с захватом украинских кораблей и моряков в Керченском проливе 25 ноября прошлого года. Об этом сообщает “Радио Свобода“.

По словам журналиста издания в Брюсселе Рикарда Йозвяка, в список не попал начальник пограничной службы ФСБ Геннадий Медведев, кандидатуру которого заблокировала одна из стран ЕС.

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Параллельно Европа продолжила на полгода действие санкцией против всего списка лиц и компаний (теперь - 171 человек и 44 компании).

Несмотря на хорошие новости, ни один из восьми чиновников, против которых введены новые ограничения, не занимает очень высокую должность.

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В него попали начальник пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмирал Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

EU today officially sanctioned 8 ppl due to the incident near the #azovsea. but Gennady Medvedev, the dep head of the border service of the federal security service of #Russia was omitted after 1 MS resisted. sanctions against 163 ppl + 44 entities also extended #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 15 марта 2019 г.

Кроме того, в списке оказались командиры двух кораблей, участвовавших в захвате украинских моряков - Алексей Салаев и Андрей Шипицын, а также командир противолодочного корабля “Суздалец“ Сергей Щербаков.

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Также под санкции попали два руководителя служб пунктов управления ФСБ РФ Руслан Ромашкин Алексей Шатохин.

Включение в санкционный список Медведева заблокировала Финляндия. В постоянном представительстве Финляндии в ЕС отказались объяснить ситуацию, отметив, что они “не комментируют индивидуальные позиции стран-членов ЕС“.

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Напомним, 6 марта послы ЕС согласовали санкции против восьми россиян за захват украинских моряков и кораблей в Крыму.