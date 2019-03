Ни одного вип-чиновника: ЕС ввел санкции против россиян за Азов

Читай также: Евросоюз отменил санкции против Клюева - журналист

Евросоюз сегодня официально утвердил список из восьми человек в связи с захватом украинских кораблей и моряков в Керченском проливе 25 ноября прошлого года. Об этом сообщает “Радио Свобода“.

По словам журналиста издания в Брюсселе Рикарда Йозвяка, в список не попал начальник пограничной службы ФСБ Геннадий Медведев, кандидатуру которого заблокировала одна из стран ЕС.

Параллельно Европа продолжила на полгода действие санкцией против всего списка лиц и компаний (теперь - 171 человек и 44 компании).

Несмотря на хорошие новости, ни один из восьми чиновников, против которых введены новые ограничения, не занимает очень высокую должность.

В него попали начальник пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмирал Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

