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Ни одного вип-чиновника: ЕС ввел санкции против россиян за Азов

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Внесение в список начальника пограничной службы ФСБ заблокировала Финляндия.
ЕС утвердил санкции против россиян
ЕС утвердил санкции против россиян
EPA/UPG

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Евросоюз сегодня официально утвердил список из восьми человек в связи с захватом украинских кораблей и моряков в Керченском проливе 25 ноября прошлого года. Об этом сообщает “Радио Свобода“.

По словам журналиста издания в Брюсселе Рикарда Йозвяка, в список не попал начальник пограничной службы ФСБ Геннадий Медведев, кандидатуру которого заблокировала одна из стран ЕС.

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Параллельно Европа продолжила на полгода действие санкцией против всего списка лиц и компаний (теперь - 171 человек и 44 компании).

Несмотря на хорошие новости, ни один из восьми чиновников, против которых введены новые ограничения, не занимает очень высокую должность. 

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В него попали начальник пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмирал Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Кроме того, в списке оказались командиры двух кораблей, участвовавших в захвате украинских моряков - Алексей Салаев и Андрей Шипицын, а также командир противолодочного корабля “Суздалец“ Сергей Щербаков.

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Также под санкции попали два руководителя служб пунктов управления ФСБ РФ Руслан Ромашкин Алексей Шатохин.

Включение в санкционный список Медведева заблокировала Финляндия. В постоянном представительстве Финляндии в ЕС отказались объяснить ситуацию, отметив, что они “не комментируют индивидуальные позиции стран-членов ЕС“.

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Напомним, 6 марта послы ЕС согласовали санкции против восьми россиян за захват украинских моряков и кораблей в Крыму.

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Теги: ЕС, санкции, РФ, Керченский пролив, Азов, корабли, моряки, Украина
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