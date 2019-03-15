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В Днепре пятеро котят выбросили в пакете на свалку

Комментариев: 3
Недавно родившихся котят нашли возле мусорных баков больницы. Все малыши выжили.
Котята находились в связанном пакете
Котята находились в связанном пакете
informator.ua

Работники больницы № 15 города Днепр обнаружили страшную находку 14 марта. Котята были живы, их забрали волонтеры приюта.

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Об этом стало известно от Информатора.

Котята, которым всего лишь несколько дней, находились в завязанном полиэтиленовом пакете. Животных нашел мужчина, он же и позвонил на горячую линию приюта “Ковчег“. 

Все пятеро малышей сейчас находятся у зоозащитников. Волонтеры ищут кормящую кошку, а также просят жителей города помощь в предоставлении смесей для кормления, препаратов от коликов и пеленок.

 

Пакет находился возле мусорных баков больницы
Пакет находился возле мусорных баков больницы
informator.ua
Всем малышам удалось выжить
Всем малышам удалось выжить
informator.ua
Волонтеры делают все возможное, чтобы выкормить котят
Волонтеры делают все возможное, чтобы выкормить котят
informator.ua

 

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Ранее мы сообщали, что пьяный мужчина выбросил двух котят с 12 этажа в Харьковской области. Один кот умер, второй в тяжелом состоянии. Мужчине 27 лет и он был в состоянии алкогольного опьянения, совершая эти действия. Очевидцы сразу вызвали полицию на место происшествия. Следователи открыли уголовное производство по ст. 299 ч.1 (“Жестокое обращение с животными“) УК Украины. Ему грозит штраф или лишение свободы сроком до двух лет.

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Теги: котята, Днепр, помощь, спасение
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Комментариев (3)
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Пролисок    15.03.2019, 11:00
Оценка:  0
Пролисок
Котят жаль,но если мамаши своих новорождённых детей на свалки и в речки выбрасывают.....
Master_Yoda    15.03.2019, 11:08
Оценка:  0
Master_Yoda
Ну раз мамаши детей выбрасывают, то котят тогда точно можно. Так? Или к чему это вообще сказано?
mihail    15.03.2019, 11:22
Оценка:  0
mihail
К тому что он сказочный долб...
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