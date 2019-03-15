В Днепре пятеро котят выбросили в пакете на свалку

Недавно родившихся котят нашли возле мусорных баков больницы. Все малыши выжили.

Работники больницы № 15 города Днепр обнаружили страшную находку 14 марта. Котята были живы, их забрали волонтеры приюта.

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Об этом стало известно от Информатора.

Котята, которым всего лишь несколько дней, находились в завязанном полиэтиленовом пакете. Животных нашел мужчина, он же и позвонил на горячую линию приюта “Ковчег“.

Все пятеро малышей сейчас находятся у зоозащитников. Волонтеры ищут кормящую кошку, а также просят жителей города помощь в предоставлении смесей для кормления, препаратов от коликов и пеленок.

Пакет находился возле мусорных баков больницы informator.ua

Всем малышам удалось выжить informator.ua

Волонтеры делают все возможное, чтобы выкормить котят informator.ua

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Ранее мы сообщали, что пьяный мужчина выбросил двух котят с 12 этажа в Харьковской области. Один кот умер, второй в тяжелом состоянии. Мужчине 27 лет и он был в состоянии алкогольного опьянения, совершая эти действия. Очевидцы сразу вызвали полицию на место происшествия. Следователи открыли уголовное производство по ст. 299 ч.1 (“Жестокое обращение с животными“) УК Украины. Ему грозит штраф или лишение свободы сроком до двух лет.