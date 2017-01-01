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ВСУ провели боевую тренировку на Азове

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Тренировки кораблей и авиации из состава Объединенных сил прошла в акватории Азовского моря.
Военные провели боевое учение на Азове
Военные провели боевое учение на Азове
кадр с видео

В акватории Азовского моря состоялись тренировки сил армейской, штурмовой и истребительной авиации, которые предназначены для поддержки действий кораблей ВМС и Государственной пограничной службы Украины из состава Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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“Корабли морского компонента Объединенных сил по сигналу тревоги осуществили выход из пункта базирования в определенный район акватории моря. В ходе выполнения совместных мероприятий отрабатывались вопросы отражения воздушного нападения кораблями, поддержки авиацией действий корабельно-катерной группировки и ведения огня штатного вооружения кораблей по надводной цели“, - говорится в сообщении.

Корабли ВСУ осуществляли маневры и построение в различные боевые костюмы - ордер противовоздушной обороны, походный строй кильватерной, боевой строй фронта.

Тренировка показала отличную слаженность кораблей и авиации, отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, в Черном море стартовали учения НАТО Посейдон 19.

 

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Теги: корабли, Азовское море, военные, ВМС Украины, ВСУ, учения
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