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Пьяный водитель маршрутки в Одессе стал виновником ДТП

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Кроме самой маршрутки, пострадали три припаркованных автомобиля.
Водитель пытался убежать
Водитель пытался убежать
odessamedia.net

Вечером 14 марта в Киевском районе Одессы пьяный водитель не справился с управлением транспортного средства. Маршрутка случайным образом врезалась в припаркованные на обочине автомобили, сообщает издание Одесса медиа.

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По предварительной информации, пьяный водитель общественного транспорта не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль Toyota. Тот, в свою очередь, повредил автомобили Hyundai и ВАЗ, которые были припаркованы рядом.

Патрульные, которые прибыли на место ДТП, обнаружили виновника аварии в состоянии сильного алкогольного опьянения. Очевидцы сообщили, что мужчина пытался скрыться с места преступления, но неравнодушные прохожие его остановили.

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На данный момент полиция разбирается с деталями этого происшествия. Возбуждено уголовное дело. Вероятно, пьяного водителя маршрутного такси лишат водительского удостоверения.

Напомним, в Харькове авто патрульной полиции врезалось в столб. Автомобиль патрульных сегодня ночью снес столб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Теги: ДТП, Одесса, маршрутка, водитель, пьяный водитель
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