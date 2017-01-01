БПЛА-шпион: На Донбассе сбили квадрокоптер "Фантом-4"

Вражеский беспилотник должен был уточнить построение системы обороны подразделений ООС.

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Военнослужащие на Донбассе сбили в зоне ООС беспилотник оккупантов. Об этом сообщил пресс-центр ООС.

“Используя “весеннее“ перемирие, противник продолжает ведение разведки всеми средствами, в том числе с использованием современных БПЛА“, - подчеркивается в сообщении.

Беспилотник собирал информацию о системах обороны ООС facebook.com/pressjfo.news/

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На Мариупольском направлении с целью уточнения построения системы обороны подразделений ООС противник пытался использовать БПЛА типа квадракоптер “Фантом-4“, уточнили в ведомстве.

Сбитый аппарат передали специалистам на изучение facebook.com/pressjfo.news/

“Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств разведывательное задание воздушного шпиона было досрочно прекращено на подлете к позициям подразделений ООС в районе Водяного“, - добавили там.

Беспилотник сбили до того, как он смог полноценно начать шпионить facebook.com/pressjfo.news/

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Сбитый беспилотник был передан специалистам для изучения собранной им информации, в том числе и о бывших владельцах.

Напомним, ранее украинские военные на Донбассе сбили беспилотник, который корректировал огонь артиллерии.