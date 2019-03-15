Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В школах Украины введут дистанционное обучение

Комментариев: 0
Дети смогут учиться по индивидуальному плану, если ребенок находится в больнице долгое время или имеет серьезное увлечение.
Школьники Украины получат возможность учиться дистанционно
Школьники Украины получат возможность учиться дистанционно
informator.ua

В проекте нового закона “О полном среднем образовании“ прописали пункт о возможности дистанционного обучения в школе. Такую возможность могут использовать дети, которые находятся на длительном лечении в стационаре, или те, кто профессионально занимается в кружках. 

Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Читай также: В Киеве школьницы жестоко избили одноклассницу: Все снимали на видео

Суть такой новации в том, что это дает возможность детям, которые серьезно занимаются спортом, музыкой...самостоятельно осваивать обязательную школьную программу в свободное время. Кроме того, дети получат право получать образовании в медицинском учреждении в случае продолжительной болезни...“, - говорится в сообщении.

Министр образования и науки Украины указала, что родители ребенка сначала должны обратиться в школу, где педагоги создадут индивидуальный план обучения. Далее его должен одобрить педсовет и утвердить директор школы. 

Читай также: В Днепре 500 школьников не пришли на занятия, выехала санэпидемстанция

Также будет проводиться семестровый контроль два раза в год, чтобы подтвердить результаты по домашнему обучению. Дети, которые обучаются дистанционно, получат такой же документ о полном среднем образовании, как и учащиеся в стационаре.

Ранее мы сообщали, что Минобразования отменило школьные аттестаты. Теперь ученики будут получать свидетельства о получении образования.

Поделись:
Теги: школа, образование, реформы, дистанционное образование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь