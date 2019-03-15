В школах Украины введут дистанционное обучение

Дети смогут учиться по индивидуальному плану, если ребенок находится в больнице долгое время или имеет серьезное увлечение.

В проекте нового закона “О полном среднем образовании“ прописали пункт о возможности дистанционного обучения в школе. Такую возможность могут использовать дети, которые находятся на длительном лечении в стационаре, или те, кто профессионально занимается в кружках.

Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

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Суть такой новации в том, что это дает возможность детям, которые серьезно занимаются спортом, музыкой...самостоятельно осваивать обязательную школьную программу в свободное время. Кроме того, дети получат право получать образовании в медицинском учреждении в случае продолжительной болезни...“, - говорится в сообщении.

Министр образования и науки Украины указала, что родители ребенка сначала должны обратиться в школу, где педагоги создадут индивидуальный план обучения. Далее его должен одобрить педсовет и утвердить директор школы.

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Также будет проводиться семестровый контроль два раза в год, чтобы подтвердить результаты по домашнему обучению. Дети, которые обучаются дистанционно, получат такой же документ о полном среднем образовании, как и учащиеся в стационаре.

Ранее мы сообщали, что Минобразования отменило школьные аттестаты. Теперь ученики будут получать свидетельства о получении образования.