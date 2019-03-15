Цветочный флешмоб: на Закарпатье посадили в ямы на дорогах цветы к приезду гаранта

Таким образом активисты решили присоединиться к “благоустройству Закарпатья”.

Жители Закарпатья специально к приезду Петра Порошенко высадили в глубокие ямы цветы в горшочках. Больше всего цветов высадили возле города Виноградов, ведь, вероятно, президент будет двигаться именно этой дорогой, сообщает издание Голос Карпат.ІНФО.

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Накануне стало известно, что дорожники спешно делают ямочный ремонт местной автомобильной дороги, чистят обочины и ремонтируют мосты. Между тем, представители общества тоже решили помочь в ремонте дорог, правда он у них “цветочный”.

Активисты устроили "цветочный флешмоб" facebook.com/GolosKarpat/

В ямах на дороге возле Виноградова появились милые цветочки в горшочках. Этим флешмобом организаторы хотели показать Порошенко реальные проблемы, которые мучают Закарпатье.

Пока неизвестно, увидит ли Порошенко эти цветы facebook.com/GolosKarpat/

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Надо сказать, что водители в восторге от инициативы. Объезжать ямы стало куда приятнее, отмечают многие.

Напомним, главу Закарпатского облавтодора подозревают в краже 1,9 млн грн. Директор Закарпатского облавтодора и должностные лица общества вероятно завладели бюджетными средствами в сумме почти 1,9 млн грн.