Юрий Бойко: после победы ми отменим псеврореформы этой власти

Свою некомпетентность в решении жизненно важных проблем людей, отсутствие каких-либо позитивных сдвигов в широко разрекламированных реформах и громкие коррупционные скандалы власть пытается закамуфлировать дискуссиями о скандальном законе о языке, который лишь еще больше вносит противостояние в общество и при этом противоречит Конституции Украины. Об этом народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил журналистам в пятницу, 15 марта.

По словам оппозиционного политика, за пять лет нынешняя власть провела ряд псевдореформ, которые загнали людей в нищету и создали невыносимые условия для жизни. По его мнению, это касается медицинской, пенсионной и образовательной реформ, широко разрекламированных властью.

«Власть узаконила платную медицину, но не сказала, где людям взять на нее деньги. Теперь многие вынуждены отказываться от лечения, потому что просто не могут себе это позволить. Даже обычные лекарства за последние годы подорожали в разы. С учетом размеров украинских зарплат и пенсий – это издевательство над людьми. Нельзя называть реформами то, что делает жизнь людей невыносимой. Как, например, пенсионная реформа, которая свелась к повышению пенсионного возраста, снижению коэффициента трудового стажа и копеечным подачкам к пенсиям, которые по закону правительство обязано индексировать на уровень инфляции ежегодно», — подчеркнул Юрий Бойко.

«Новации» образовательной реформы привели к закрытию школ, увольнению учителей, снизили качество и доступность самого образования.

«Будет ли эффективным двенадцатилетнее среднее образование с упрощенной программой? Вряд ли. Закон об образовании только усилил напряжение с соседями. Свои тотальные провалы, свою некомпетентность и последние коррупционные скандалы — власть прикрывает подобными законами о языке, которые не просто еще больше раскалывают общество, но и являются антиконституционными по сути», — считает народный депутат.

Юрий Бойко подчеркнул, что после победы на выборах все эти псевдореформы будут отменены, потому что ничего хорошего ни людям, ни стране они не принесли.

Отметим, что Юрий Бойко с коллегами зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №9146, которым предложено внести изменения в Налоговый кодекс и снизить цены на лекарства. Также, Юрий Бойко является автором проекта Постановления №9143, где предлагается провести перерасчет всех украинских пенсий и установить их на уровне не ниже реального прожиточного минимума.

