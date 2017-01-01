Домашнее насилие: В полицию обратились 20 тысяч женщин и 9 тысяч мужчин

Сначала года на домашнее насилие также пожаловались 232 ребенка.

Из 29 тысяч обратившихся с жалобами о домашнем насилии около 9 тысяч - мужчины facebook.com/pol.kyivregion

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С начала 2019 года в полицию обратилось 29,4 тысячи человек с жалобами о домашнем насилии. Об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции в ответ на запрос УНН.

Большинство из обратившихся - женщины. "С начала 2019 года поступило 29,4 тысячи заявлений, сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях, связанных с домашним насилием, из них 20,6 тысячи - предоставлены женщинами", - уточнили в ведомстве.

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По информации Нацполиции, мужчинами было подано 8,4 тысячи заявлений, детьми - 232 заявления относительно насилия в семье.

Напомним, ранее полиция открыла пять уголовных производств по факту принуждения к сексу.