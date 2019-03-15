Авиация и корабли провели учения в Азовском море

Военно-морские силы Украины провели учения, чтобы отработать свои действия в случаи боевой обстановки.

Учения проводили в Азовском море скриншот из видео

Учения проходили в Азовском море, при участии морской техники и авиации. Участники наработали слаженности действий в отражении воздушного нападения кораблями.

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Об этом стало известно от ООС Украины.

Сергей Наев, командующий ООС лейтенант-генерал, находился во время учений и руководил процессом. Летчиков и моряков подняли по сигналу тревоги и они направились с базы на пункт проведения учений.

Команда работала слаженно скриншот из видео

“При переходе морем корабли осуществляли маневры и построение в различные боевые костюмы“, - сказано в сообщении.

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Во время учений команда работала слажено и готова к выполнению боевых задач.

Ранее мы сообщали, что судно с украинским металлом село на мель в Керченской протоке. Ему пытались помочь четыре буксира, но действия не дали положительного результата. Корабль следовал из Мариуполь в Италию и на нем находилось 17 тыс. тонн металла. Судно до сих пор пытаются снять с мели.