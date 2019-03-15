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Авиация и корабли провели учения в Азовском море

Комментариев: 2
Военно-морские силы Украины провели учения, чтобы отработать свои действия в случаи боевой обстановки.
Учения проводили в Азовском море
Учения проводили в Азовском море
скриншот из видео

Учения проходили в Азовском море, при участии морской техники и авиации. Участники наработали слаженности действий в отражении воздушного нападения кораблями.

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Об этом стало известно от ООС Украины.

Сергей Наев, командующий ООС лейтенант-генерал, находился во время учений и руководил процессом. Летчиков и моряков подняли по сигналу тревоги и они направились с базы на пункт проведения учений.

 

Команда работала слаженно
Команда работала слаженно
скриншот из видео

 

“При переходе морем корабли осуществляли маневры и построение в различные боевые костюмы“, - сказано в сообщении.

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Во время учений команда работала слажено и готова к выполнению боевых задач.

Ранее мы сообщали, что судно с украинским металлом село на мель в Керченской протоке. Ему пытались помочь четыре буксира, но действия не дали положительного результата. Корабль следовал из Мариуполь в Италию и на нем находилось 17 тыс. тонн металла. Судно до сих пор пытаются снять с мели.

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Теги: корабли, учения, Азовское море, боевая готовность
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Комментариев (2)
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WTF2wtf    15.03.2019, 13:16
Оценка:  +2
WTF2wtf
Бихмир отжигает ...
Безграмотность стала обычным делом для здешних писак, так и украинский язык для них явно иностранный ... )))))
WTF2wtf    15.03.2019, 13:18
Оценка:  +2
WTF2wtf
"Під час переходу морем кораблі здійснювали маневри та шикування в різні бойові строї" - в оригинале.
“При переходе морем корабли осуществляли маневры и построение в различные боевые костюмы“ - версия в переводе Бихмира

Костюмы, блин, корабли строились в костюмы!!! Неадекваты, которые пишут ))))
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