Авиация и корабли провели учения в Азовском море
Учения проходили в Азовском море, при участии морской техники и авиации. Участники наработали слаженности действий в отражении воздушного нападения кораблями.
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Об этом стало известно от ООС Украины.
Сергей Наев, командующий ООС лейтенант-генерал, находился во время учений и руководил процессом. Летчиков и моряков подняли по сигналу тревоги и они направились с базы на пункт проведения учений.
“При переходе морем корабли осуществляли маневры и построение в различные боевые костюмы“, - сказано в сообщении.
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Во время учений команда работала слажено и готова к выполнению боевых задач.
Ранее мы сообщали, что судно с украинским металлом село на мель в Керченской протоке. Ему пытались помочь четыре буксира, но действия не дали положительного результата. Корабль следовал из Мариуполь в Италию и на нем находилось 17 тыс. тонн металла. Судно до сих пор пытаются снять с мели.
Безграмотность стала обычным делом для здешних писак, так и украинский язык для них явно иностранный ... )))))
“При переходе морем корабли осуществляли маневры и построение в различные боевые костюмы“ - версия в переводе Бихмира
Костюмы, блин, корабли строились в костюмы!!! Неадекваты, которые пишут ))))