Зарплата главы “Укравтодора” Новака выше зарплаты премьера Польши

В Польше сравнили зарплату премьер-министра страны с зарплатой главы “Укравтодора” Новака. Результаты удивляют.

Польское издание Super Express подсчитало, сколько зарабатывает исполняющий обязанности главы “Укравтодора” Славомир Новак. Оказалось, что зарплата украинского чиновника выше, чем у премьер-министра Польши.

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На данный момент главой “Укравтодора” является Славомир Новак. На этот пост он заступил в 2016 году, когда получил украинское гражданство. До этого Новак работал министром транспорта Польши в правительстве Дональда Туска.

По данным журналистов, на протяжении 2018 года Новак на должности главы “Укравтодора” заработал 238 тысяч злотых, а это 1,6 миллиона гривен. Соответственно, ежемесячно зарплата Новака равна 19 тысяч злотых (133 тысячи гривен).

Поляки посчитали, что средняя зарплата в Украине равна 900 злотых (6300 гривен). Почему же чиновник получает такую космическую по украинским меркам сумму?

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К примеру, премьер-министр Польши сейчас получает ежемесячную зарплату в размере 16,5 тысячи злотых. Поляки в недоумении - как зарплата главы “Укравтодора” может превышать зарплату премьер-министра страны ЕС?

Напомним, на Закарпатье посадили в ямы на дорогах цветы к приезду гаранта. Таким образом активисты решили присоединиться к “благоустройству Закарпатья”.