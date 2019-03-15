Родители получат компенсации за платные детские кружки - Гройсман

Компенсация будет составлять 18 % от расходов за посещение кружков или детского сада.

Родители уже с начала 2019 года могут получить компенсацию informator.ua

С января 2019 года начала работать программа о льготах для родителей, которые занимаются развитием своих детей. Чтобы получить скидку родители должны предоставить официальный договор с учебным заведением.

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Об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в фейсбук.

Сообщается, что скидка будет составлять примерно 18 % от уплаченной суммы в виде оплаченного налога на доходы физических лиц.

Обязательным условием для компенсации является договор, где прописано, кто предоставляет услугу, сумма оплаты и срок.

Министр юстиции Павел Петренко добавил, что родителям необходимо взять справку о доходах с места работы, подать налоговую декларацию и собирать квитанции об оплате кружков. Только в этом случаи семьи смогут вернуть часть денег за внеурочные занятия детей.

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Ранее мы сообщали, что очередь в детсады сократилась на две трети в течении двух лет. За прошлый год в Украине создали более 20 тыс. мест в дошкольных учреждениях.