"Интервью с Путиным" и методы Сталина: В Украину запретили ввоз 23 книг

Госкомтелерадио нашло еще в 23 книгах из России признаки пропаганды государства-агрессора.

В детской книге авторы расхваливают Октябрьскую революцию в России buklya.com

Госкомтелерадио отказал трем ООО - “Якаб Трейд“, “Этниктрейд“ и “Форс Украина“ - в выдаче разрешений на ввоз из РФ 23 книг. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Читай также: Украина запретила ввоз сказки о “добрых российских детях“ и “уродливых укропах“

В запрещенной ко ввозу литературе присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора, уточняет Госкомтелерадио.

“Признаки пропаганды государства-агрессора, его органов власти, имперских геополитических доктрин и коммунистического тоталитарного режима выявлены в книгах московских издательств “Альпина Паблишер“, “Альпина нон-фикшн“, “Эксмо“ и самарского издательства “ИД Бахрах-М“, - отметили в пресс-службе.

Читай также: Военное положение: Любую книгу из РФ разворачивают на границе

Среди запрещенных книг - “Корпоративная культура. Десять самых распространенных заблуждений“ Даниила Демина. Ее пишет о “могущественной корпорации и сверхдержаве СССР“ и приводит в пример методы Иосифа Сталина.

Пропаганда коммунистического тоталитарного режима присутствует также в детской книге Елены Смешливой и Ланы Богомаз “Чему я могу научиться у Анны Ахматовой“.

Авторки произведения называют Октябрьскую революцию “одним из величайших событий в истории России“, иллюстрируя книгу портретами Ленина и красными флагами.

Читай также: Депутат заплатит 51 гривню за сожжение “Вурдалака Тараса Шевченко“

В книгах Артура Салякаева “Неслучайные связи: нетворкинг как образ жизни“, Владислава Моисеева “Бизнес из ничего, или Как построить интернет-компанию и не сойти с ума“ и Михаила Умарова “PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила“ соц “ВКонтакте“, “Одноклассники“, ресурс “mail.ru“ и сервисный портал “Яндекс“.

Доступ ко всем этим сайтам запрещен в Украине из-за распространения ими антиукраинских лозунгов и идей, добавили в Госкомтелерадио.

Попала под запрет также книга Александра Соколова “Мифы о эволюции человека“. Автор, описывая методы антропологической реконструкции, ссылается на опыт силовых структур РФ, всячески пропагандируя их.

Читай также: Лукьяненко заявил о завершении серии книг о “дозорах“

В книге Вячеслава Семенчука “101способ раскрутки личного бренда: Как сделать себя имя“ приводятся примеры “раскрученных имен“ Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Рамзана Кадырова и представителей российского шоубизнеса из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Книгу Дэниэла Эллсберг “Машина Судного дня: Откровения разработчика ядерной войны“ запретили за рекламу на обложке книги “Интервью с Владимиром Путиным“ и документального фильма “Путин“.

Читай также: Запрет на книги: В Украину не разрешили ввезти еще 13 изданий из РФ

В целом, начиная с 20 мая 2017 года Госкомтелерадио предоставил 2939 отказов в выдаче разрешений на ввоз книг.

Напомним, 19 февраля Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 19 книг антиукраинского содержания.