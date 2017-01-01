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Судьи Конституционного суда требуют отставки его главы Шевчука

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Сразу трое судьей Конституционного суда выступили за отставку Станислава Шевчука с должности главы ведомства.
Судьи требуют отставки Шевчука
Судьи требуют отставки Шевчука
ccu.gov.ua

Судьи Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко разослали своим коллегам с КСУ письмо, в котором детально расписали причины отставки своего начальника. Об этом пишет ZN.ua.

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Тройка судьей утверждает, что их непосредственный начальник нередко манипулировал с делами, которые приходили на рассмотрение в КСУ. Также судьи сообщают о нарушении процедуры рассмотрения дел со стороны Шевчука.

Мельник, Сас и Слиденко раскрыли факты систематического отсутствия Шевчука на рабочем месте. Также Шевчуку приписывают служебную бездейственность, превышение должностных полномочий и недопустимую политизацию Конституционного суда.

Текст письма
Текст письма
скриншот

Судьи недовольны руководством Шевчука
Судьи недовольны руководством Шевчука
скриншот

Судьи обращают внимание на грубые нарушения деятельности Конституционного суда со стороны Станислава Шевчука.

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На сегодня становится очевидным, что дальнейшее пребывание Шевчука на этом посту приведет к развалу Суда и разрушению конституционного правосудия в целом, - уверены судьи.

Напомним, Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении. Конституционный суд опубликовал текст своего решения, в котором признал неконституционной статью Уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение.

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Теги: Станислав Шевчук, КСУ, отставка, письмо, судьи
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