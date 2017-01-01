Судьи Конституционного суда требуют отставки его главы Шевчука

Сразу трое судьей Конституционного суда выступили за отставку Станислава Шевчука с должности главы ведомства.

Судьи Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко разослали своим коллегам с КСУ письмо, в котором детально расписали причины отставки своего начальника. Об этом пишет ZN.ua.

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Тройка судьей утверждает, что их непосредственный начальник нередко манипулировал с делами, которые приходили на рассмотрение в КСУ. Также судьи сообщают о нарушении процедуры рассмотрения дел со стороны Шевчука.

Мельник, Сас и Слиденко раскрыли факты систематического отсутствия Шевчука на рабочем месте. Также Шевчуку приписывают служебную бездейственность, превышение должностных полномочий и недопустимую политизацию Конституционного суда.

Текст письма скриншот

Судьи недовольны руководством Шевчука скриншот

Судьи обращают внимание на грубые нарушения деятельности Конституционного суда со стороны Станислава Шевчука.

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На сегодня становится очевидным, что дальнейшее пребывание Шевчука на этом посту приведет к развалу Суда и разрушению конституционного правосудия в целом, - уверены судьи.

Напомним, Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении. Конституционный суд опубликовал текст своего решения, в котором признал неконституционной статью Уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение.