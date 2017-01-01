Судьи Конституционного суда требуют отставки его главы Шевчука
Судьи Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко разослали своим коллегам с КСУ письмо, в котором детально расписали причины отставки своего начальника. Об этом пишет ZN.ua.
Читай также: Появился текст проекта о незаконном обогащении
Тройка судьей утверждает, что их непосредственный начальник нередко манипулировал с делами, которые приходили на рассмотрение в КСУ. Также судьи сообщают о нарушении процедуры рассмотрения дел со стороны Шевчука.
Мельник, Сас и Слиденко раскрыли факты систематического отсутствия Шевчука на рабочем месте. Также Шевчуку приписывают служебную бездейственность, превышение должностных полномочий и недопустимую политизацию Конституционного суда.
Судьи обращают внимание на грубые нарушения деятельности Конституционного суда со стороны Станислава Шевчука.
Читай также: КСУ назвал условие признания скандальной нормы
На сегодня становится очевидным, что дальнейшее пребывание Шевчука на этом посту приведет к развалу Суда и разрушению конституционного правосудия в целом, - уверены судьи.
Напомним, Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении. Конституционный суд опубликовал текст своего решения, в котором признал неконституционной статью Уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение.