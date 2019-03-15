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Юлия Тимошенко побеждает на выборах президента, - данные анкетирования 2,5 млн украинцев

Комментариев: 9
Юлия Тимошенко побеждает на выборах президента, - данные анкетирования 2,5 млн украинцев

В партии "Батьківщина" считают, что победа Юлии Тимошенко на президентских выборах 31 марта несомненна. Ссылаясь на данные одного из крупнейших анкетирований за всю историю Украины, в политсиле утверждают, что в первом туре ее поддерживают 31,68% граждан, а во втором она ​​уверенно выигрывает у Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Анкетирование было проведено в февраля, в частности было опрошено 2,5 млн граждан во всех областях, в каждом городе и селе, сообщает пресс-служба "Батьківщини".

Опрос показал следующий результат: первое место - Юлия Тимошенко (31,68%), второе - Владимир Зеленский (20,96%), третье - Петр Порошенко (15,80%).

Во втором туре Тимошенко выиграет у Зеленского - 50,53% против 40,55% соответственно, а также у Порошенко - 57,50% против 31,20%.

"Нынешние результаты, 31% у Тимошенко - это фактически прогнозный опрос, который делает каждая соцкомпания. Единственная разница - это не тысячи, а реальные 2,5 млн граждан, которые были опрошены. Это уже не опрос, а реальное голосование", - сказал во время пресс-конференции в Киеве заместитель председателя фракции

Он отметил, что подтверждением цифр, которые были получены в результате анкетирования, являются результаты семи волн выборов в объединенных территориальных громадах.

"Когда вы сравните с данными ЦИК по так называемым семи волнам выборов, к которым были привлечены более 4 млн избирателей, то вы увидите, что фактически эта цифра близка к той, которую обнародовал ЦИК. Партия "Батьківщина" и наши кандидаты получили более 30% мест в местных объединенных громадах", - отметил политик.

 то, что все соцопросы рейтинговых компаний до декабря месяца свидетельствовали о том, что Тимошенко - первый и бесспорный лидер.

Однако с началом предвыборной кампании в опросах этих известных соцслужб, появились признаки грязных манипуляций - "первыми в рейтингах были и Порошенко, и Зеленский, и Тимошенко, и Гриценко и другие кандидаты".

Именно поэтому "Батьківщина" решила представить данные анкетирования, которое она не раз проводила и результаты которого всегда подтверждаются официальными результатами выборов на сайте ЦИК.

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Комментариев (9)
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designandrey65    15.03.2019, 13:33
Оценка:  -1
designandrey65
Ржу не могу... пат стАлом!!!
KCN    15.03.2019, 13:33
Оценка:  0
KCN
15% дебилов-это норм
Zorro-Gerda-50    15.03.2019, 13:27
Оценка:  -3
Zorro-Gerda-50
Клоуны вместе с продажным и брехливым бигмиром отрабатывают свои грязные 30 серебряников ! А вот интересно а хватит ли у этих мерзавцев и брехунов продажных совести и смелости как у Иуды дружно повеситься как он потом под аркой Дружбы народов вместе ?
KCN    15.03.2019, 13:34
Оценка:  0
KCN
только после вас под арку!
COZEL    15.03.2019, 13:16
Оценка:  +5
COZEL
ТИМОХО БАБЛА ЗАКИНУЛА)))))
atos    15.03.2019, 13:02
Оценка:  +3
atos
Скомарохи, пишите уже сразу победила))))))) унерабов работает только одна функция сосать)))) голосовать за эту кошачью рыганину, которая уже была у кормушки и никуя не сделала, могут только нездаровые люди))))
sv_sim    15.03.2019, 12:59
Оценка:  +3
sv_sim
Во неугомонная баба, все к кормушке хочет доползти. Юля, ты прошлое!!! Вот тебе мой соц опрос!!!
Владимир2911    15.03.2019, 12:50
Оценка:  +2
Владимир2911
Запихните себе в очко эти пропалченные рейтинги. Я вам до вечера хоть стопиццот таких же нарисую - только бабки платите?
GreenPeace!    15.03.2019, 12:38
Оценка:  +2
GreenPeace!
Лучше уж за Смешко...Тимошенка была при власти,и с ЛАЗАРЕНКО В ТЕМНЫХ ДЕЛАХ.на этихвыборах или Зеленский или Смешко..остальные все прошлое страны..и дорога вникуда.
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