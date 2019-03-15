Протравливание полей привело к массовой гибели птиц в Запорожской области

Прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство.

Прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство по факту массовой гибели диких птиц в Акимовском районе области.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

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К правоохранителям поступила информация от местных жителей о том, что в период с 1 по 7 марта работники одного из частных предприятий провели протравливание полей, что привело к массовой гибели большого количества диких птиц, трупы которых граждане обнаружили в посадках вдоль сельхозугодий.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 247 УК Украины (Нарушение законодательства о защите растений).

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“Проводятся следственные действия и устанавливаются лица, причастные к этому преступлению“, - сообщили в прокуратуре Запорожской области.

Как сообщалось 11 февраля, в Крыму берег косы Беляус в районе Донузлава был усеян мертвыми утками. Очевидец сообщил, что туши птиц также валялись на дороге, которая ведет на Песчаный карьер.