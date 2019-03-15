Буллинг в Одессе: одноклассники довели девочку до комы

В Одессе одноклассники настолько жестоко издевались над своей одноклассницей на уроке, что она попала в кому.

В школе №107 в Одессе одноклассники прямо на уроке избивали свою одноклассницу мячом по голове. От побоев девочка внезапно впала в кому. Об этом журналистам издания Oblvesti рассказали родители девочки.

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По словам родителей, инцидент случился прямо на уроке физкультуры. Пятиклассники на протяжении нескольких минут пинали по голове девочки мячом. После очередного удара пятиклассница впала в кому.

Родители рассказывают, что из комы их дочка вышла только в реанимации поздно вечером.

Потерпевшая рассказала, что над ней издевались мальчики с ее класса. Родители неоднократно обращались к руководству учебного заведения и к классному руководителю с просьбой повлиять на поведение детей, но безуспешно.

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В гордепартаменте образования и науки пообещали сегодня, 15 марта, наведаться в школу с проверкой. Подключат и сотрудников полиции, ведь непонятно, где во время издевательств над девочкой находился учитель.

Напомним, в Киеве школьницы жестоко избили одноклассницу. Все снимали на видео. У девочки под глазами большие гематомы, а из-за отечности глаза открываются не полностью.