В Сумской области переправляли нелегалов через границу

Три человека помогали иностранцам нелегально пересечь границу Украины и РФ. За свои услуги мужчины получали деньги.

Прокуратура задержала трех особ, которые, по предварительному сговору, переправляли иностранцев через государственную границу Украины вне пунктов пропуска. Нарушителей взяли под стражу. Их могут приговорить к заключению до 9 лет.

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Об этом сообщает Прокуратура Сумской области.

“В ходе следствия, проведенного следователями полиции, установлено, что трое жителей Середино-Будского района с целью незаконного обогащения организовали канал переправы иностранцев через госграницу Украины с Российской Федерацией“, - говорится в сообщении.

Каждый злоумышленник выполнял свою функцию во время переправки.

Середино-Будской районный суд оставил трех подозреваемых под стражей с правом залога в 153 тыс. гривен.

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Действия подозреваемых квалифицировали по статье 332 ч.3 (незаконная переправка нескольких граждан иностранных государств через границу Украины, совершенная организованной группой в корыстных целях) Криминального кодекса Украины. Статья предусматривает лишение свободы от 7 до 9 лет, а также конфискацию имущества сроком на три года.

Напомним, что недавно на Донбассе задержали мужчину с пистолетами, гранатами и наркотиками.