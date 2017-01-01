Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Сумской области переправляли нелегалов через границу

Комментариев: 0
Три человека помогали иностранцам нелегально пересечь границу Украины и РФ. За свои услуги мужчины получали деньги.
Организаторов незаконной переправки задержали
Организаторов незаконной переправки задержали
wikipedia.org

Прокуратура задержала трех особ, которые, по предварительному сговору, переправляли иностранцев через государственную границу Украины вне пунктов пропуска. Нарушителей взяли под стражу. Их могут приговорить к заключению до 9 лет.

Читай также: В Винницкой области у старушки обнаружили более тонны алкоголя

Об этом сообщает Прокуратура Сумской области.

“В ходе следствия, проведенного следователями полиции, установлено, что трое жителей Середино-Будского района с целью незаконного обогащения организовали канал переправы иностранцев через госграницу Украины с Российской Федерацией“, - говорится в сообщении.

Каждый злоумышленник выполнял свою функцию во время переправки.

Середино-Будской районный суд оставил трех подозреваемых под стражей с правом залога в 153 тыс. гривен.

Читай также: Группировка хакеров готовила кибератаки на выборах - СБУ

Действия подозреваемых квалифицировали по статье 332 ч.3 (незаконная переправка нескольких граждан иностранных государств через границу Украины, совершенная организованной группой в корыстных целях) Криминального кодекса Украины. Статья предусматривает лишение свободы от 7 до 9 лет, а также конфискацию имущества сроком на три года.

Напомним, что недавно на Донбассе задержали мужчину с пистолетами, гранатами и наркотиками.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь