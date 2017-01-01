Смерть сотрудника АП: задержан второй подозреваемый

Еще один подозреваемый в нападении на сотрудника Администрации президента также оказался гражданином Армении.

Оба нападавшие на сотрудника АП - иностранцы informator.ua

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Второй подозреваемый в нападении на сотрудника Администрации президента - также гражданин Армении. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет УНН.

Второй подозреваемый, вероятно, проживает в городе Нежин Черниговской области, отмечает издание. Нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, тело сотрудника АП Александра Бухтатого утром 14 марта обнаружили прохожие.

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Нападение произошло 13 марта примерно в 23 часа 50 минут. Злоумышленники нанесли потерпевшему не менее четырех ударов в область головы, украли его мобильный телефон и банковскую карту.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате хронической ишемической болезни сердца.

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Следователи полиции объявили подозрение 25-летнему гражданину Армении в совершении разбойного нападения, он ранее был также задержан.