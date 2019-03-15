В МИД РФ заявили, что "вопрос Крыма закрыт навсегда"

Спикер МИД РФ назвала дискриминацией "рестрикции Запада" в отношении аннексированного полуострова.

Захарова заверила, что вопрос Крыма для России закрыт EPA/UPG

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Вопрос аннексированного Крыма “закрыт для России раз и навсегда“. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передают РИА-Новости.

Она добавила, что рестрикции в отношении Крыма, связанные с визами для жителей региона со стороны Запада, являются “проявлением двойных стандартов и дискриминации“.

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Несмотря на попытки изоляции, сегодня Крым находится в ряду наиболее динамично развивающихся российских регионов, заверила спикер. “Темпы его роста - одни из самых высоких в стране“, - уверяет Захарова.

Напомним, сегодня в ООН пройдет спецзаседание, посвященное ситуации в оккупированном Россией Крыму.