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Рекорд за рекордом: ЦИК охарактеризовал выборы-2019 словом "впервые"

Комментариев: 1
Впервые в выборах участвует 39 кандидатов, а длина бюллетеня составила 80 сантиметров.
В ЦИК заверили, что пока справляются с графиком выборов
В ЦИК заверили, что пока справляются с графиком выборов
facebook.com/UACEC3

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Центральная избирательная комиссия работает без отклонений от плана и графика проведения избирательной кампании. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает Укринформ.

"Центральная избирательная комиссия без отклонений придерживается установленного графика, выполняет те функции, которые должна выполнять в качестве администрирующего выборы органа", - отметила Слипачук.

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По ее словам, нынешнюю избирательную кампанию во многих аспектах можно охарактеризовать словом "впервые". В частности, впервые работает этот состав ЦИК, рекордное количество кандидатов в бюллетене - 39.

Кроме того, избирательный бюллетень впервые имеет длину 80 см. впервые в течение избирательной кампании применяется система государственных публичных закупок через систему Prozorro, и так далее.

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Напомним, ранее в ГПСУ заверили, что журналистов из РФ не пустят в Украины на выборы президента без аккредитации ЦИК.

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Теги: выборы президента, кампания, ЦИК, рекорды, бюллетень
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Комментариев (1)
nfhvyt    15.03.2019, 14:19
Оценка:  -1
nfhvyt
Просто петя перестраховался и нагнал кучу технических кандидатов что-бы оттянуть голоса.
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