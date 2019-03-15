Рекорд за рекордом: ЦИК охарактеризовал выборы-2019 словом "впервые"
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Центральная избирательная комиссия работает без отклонений от плана и графика проведения избирательной кампании. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает Укринформ.
"Центральная избирательная комиссия без отклонений придерживается установленного графика, выполняет те функции, которые должна выполнять в качестве администрирующего выборы органа", - отметила Слипачук.
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По ее словам, нынешнюю избирательную кампанию во многих аспектах можно охарактеризовать словом "впервые". В частности, впервые работает этот состав ЦИК, рекордное количество кандидатов в бюллетене - 39.
Кроме того, избирательный бюллетень впервые имеет длину 80 см. впервые в течение избирательной кампании применяется система государственных публичных закупок через систему Prozorro, и так далее.
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Напомним, ранее в ГПСУ заверили, что журналистов из РФ не пустят в Украины на выборы президента без аккредитации ЦИК.