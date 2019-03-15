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Провокации "Нацкорпуса"– это выстрел в спину бойцам на передовой, – "Миротворец"

Комментариев: 5
Провокации "Нацкорпуса"– это выстрел в спину бойцам на передовой, – "Миротворец"

Устраивая провокации в украинском тылу, боевики “Национального корпуса“ и “Национальных дружин“ фактически стреляют в спину бойцам, защищающим Украину на передовой. Об этом говорится в публикации официального Facebook-сообщества центра “Миротворец“ Myrotvorets News, пишут Украинские Новости.

“Фото дня. Президент Порошенко поздравляет бойцов полка “Азов“ с днем добровольца“. Многие из них с первых дней российской агрессии на фронте“, – говорится в сообщении.

В “Миротворце“ также подчеркнули, что пока реальные бойцы “Азова“ на передовой защищают Родину, боевики ведущих от него свою родословную “Национального корпуса“ и “Национальных дружин“ в тылу действуют “в интересах врага“.

“А в это время “Нацкорпус“ и “Нацдружины “Билецкого (лидера партии “Национальный корпус“ Андрея Билецкого, – ред.) в тылу... прикрываясь националистическими лозунгами, осуществляют свою деструктивную деятельность в интересах врага“, – сказано в публикации.

По мнению авторов, таким образом представители “Нацкорпуса“ и “Нацдружин“ “фактически стреляют бойцам в спину“.

“Туда, где сейчас Порошенко и Азовцы, эти сцикливые крысы не приехали“, – резюмируют в “Миротворце“.

Напомним, в четверг, 14 марта, Петр Порошенко приехал на фронт, где поздравил бойцов с Днем добровольца. В частности, он встретился с военнослужащими полка “Азов“.

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Комментариев (5)
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fkrfyfan    15.03.2019, 14:50
Оценка:  +2
fkrfyfan
Все кто выступает против вечнопьяного жадного хряка - это враги Украины?
Olshankin    15.03.2019, 14:33
Оценка:  0
Olshankin
Представляю: прокричали Слава США! - и получили прощение за правонарушения в Америке. Прокричали: Слава Великобритании! - и получили прощение за правонарушения в Великобритании. Там это сочли бы бредом. Как здесь бред прокатывает???
nfhvyt    15.03.2019, 14:14
Оценка:  +3
nfhvyt
А что там на счёт хищений в оборонке ?
nfhvyt    15.03.2019, 14:17
Оценка:  0
nfhvyt
Не сторонник нациков, но раз это так нервирует госдеп, значит всё они делают правильно, на благо Украины. Амеры на это не расчитывали и хотели опять назначить храка на 2-й срок.
lollol    15.03.2019, 14:33
Оценка:  -4
lollol
иди путене соси ))) оборонка блядь
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