Провокации "Нацкорпуса"– это выстрел в спину бойцам на передовой, – "Миротворец"

Устраивая провокации в украинском тылу, боевики “Национального корпуса“ и “Национальных дружин“ фактически стреляют в спину бойцам, защищающим Украину на передовой. Об этом говорится в публикации официального Facebook-сообщества центра “Миротворец“ Myrotvorets News, пишут Украинские Новости.

“Фото дня. Президент Порошенко поздравляет бойцов полка “Азов“ с днем добровольца“. Многие из них с первых дней российской агрессии на фронте“, – говорится в сообщении.

В “Миротворце“ также подчеркнули, что пока реальные бойцы “Азова“ на передовой защищают Родину, боевики ведущих от него свою родословную “Национального корпуса“ и “Национальных дружин“ в тылу действуют “в интересах врага“.

“А в это время “Нацкорпус“ и “Нацдружины “Билецкого (лидера партии “Национальный корпус“ Андрея Билецкого, – ред.) в тылу... прикрываясь националистическими лозунгами, осуществляют свою деструктивную деятельность в интересах врага“, – сказано в публикации.

По мнению авторов, таким образом представители “Нацкорпуса“ и “Нацдружин“ “фактически стреляют бойцам в спину“.

“Туда, где сейчас Порошенко и Азовцы, эти сцикливые крысы не приехали“, – резюмируют в “Миротворце“.

Напомним, в четверг, 14 марта, Петр Порошенко приехал на фронт, где поздравил бойцов с Днем добровольца. В частности, он встретился с военнослужащими полка “Азов“.