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В Киеве мужчина с мачете нападал на прохожих

Комментариев: 4
На столичной Русановке мужчина с мачете среди белого дня бегал по улице и нападал на прохожих.
Мачете на Русановке
Мачете на Русановке
Facebook/Екатерина Сергацкова

В Киеве мужчина с мачете бегал по улице и нападал на прохожих в районе Русановки среди белого дня в пятницу, 15 марта.

Об этом сообщила журналистка Екатерина Сергацкова в Facebook.

По ее словам, неизвестный пытался “штрыкнуть“ прохожих. Очевидцы инцидента вызвали правоохранителей, которые задержали нарушителя.

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“С Русановки сообщают очевидцы: чувак стоит прикованный наручниками к столбу, вокруг него 15 полицейских, чувак кричит: “Меня спасут, а вы все сдохните!“ <...> Угроза была абсолютно конкретная. Он явно был под наркотой. Психиатрическую помощь ему вызвали“, - уточнила журналистка.

Как сообщалось 11 февраля, в Киеве поймали неадекватного таксиста с саблей.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, Русановка, нападение, нож, мачете
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Комментариев (4)
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КульныйПэрэць    15.03.2019, 16:30
Оценка:  +1
КульныйПэрэць
Петушино-поросячьи избиратели уже порядком потсаипали подобной своей"свидомостью".
Gagarinn    15.03.2019, 16:39
Оценка:  -1
Gagarinn
Это избиратели вилкулабойко
Woodbrother    15.03.2019, 15:35
Оценка:  -1
Woodbrother
Насмотрелся мужик рассейского телевидения.
adios    15.03.2019, 16:24
Оценка:  -2
adios
В России не транслируют 5-й канал ))
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