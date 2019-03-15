В Киеве мужчина с мачете нападал на прохожих

На столичной Русановке мужчина с мачете среди белого дня бегал по улице и нападал на прохожих.

В Киеве мужчина с мачете бегал по улице и нападал на прохожих в районе Русановки среди белого дня в пятницу, 15 марта.

Об этом сообщила журналистка Екатерина Сергацкова в Facebook.

По ее словам, неизвестный пытался “штрыкнуть“ прохожих. Очевидцы инцидента вызвали правоохранителей, которые задержали нарушителя.

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“С Русановки сообщают очевидцы: чувак стоит прикованный наручниками к столбу, вокруг него 15 полицейских, чувак кричит: “Меня спасут, а вы все сдохните!“ <...> Угроза была абсолютно конкретная. Он явно был под наркотой. Психиатрическую помощь ему вызвали“, - уточнила журналистка.

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