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Криворожанка, до смерти забившая пожилого свекра миской, получила 7 лет тюрьмы

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Погибшему был 81 год.
Свекр требовал от женщины денег и водки
Свекр требовал от женщины денег и водки
Festima.Ru

В Долгинцевском районном суде Кривого Рога женщину признали виновной в убийстве и приговорили к 7 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожской местной прокуратуры № 1, передает Первый Криворожский.

В сентябре прошлого года подсудимая избила металлической миской до смерти 81-летнего свекра, который требовал от неё денег и водки.

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Суд признал женщину виновной в совершении уголовного преступления по части 2 стать 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорил к 7 годам лишения свободы.

Как сообщалось 4 марта, под Черниговом рецидивист шваброй жестоко избил мужчину.

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Теги: Кривой Рог, убийство
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