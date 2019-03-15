Тимошенко может стать премьером при президенте Зеленском

Юлия Тимошенко не исключает возможности занять кресло премьер-министра, если на президентских выборах победит Владимир Зеленский.

Об этом она заявила, отвечая на вопрос своего сторонника. Видео было размещено в группе “Типичный Киев“ в Facebook.

“Я буду делать все, что нужно стране, где бы я ни была“, - заявила Тимошенко.

Ранее Юлия Тимошенко отзывалась о Зеленском достаточно критично, назвав идею его участия в выборах “борщом из Чебурашки“. Зеленский отреагировал на это, назвав мнение Тимошенко лаем.

Об объединении с кем-либо Тимошенко не объявляла, но ранее не отрицала возможности сотрудничества с другими “демократическими силами“, - например, с Анатолием Гриценко.

Напомним, президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Всего на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Согласно опросам, лидером предвыборной гонки является Владимир Зеленский, за ним – Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.