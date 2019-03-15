Вдова экс-главы Азова назвала убийцей ее мужа одного из руководителей Нацкорпуса и Нацдружин

Бывшая супруга Бабича призвала СБУ возобновить расследование. Она обвиняет Трояна и Геращенко в препятствовании расследованию.

Труп азовца был найден в его квартире в Буче Facebook.com

Вдова одного из основателей, начальника юридической службы полка Азов Ярослава Бабича заявляет об установлении убийц мужа и просит Службу безопасности Украины возобновить расследование уголовного производства.

Об этом Лариса Бабич сообщила на пресс-конференции в пресс-центре Українських Новин.

Она напомнила, что труп ее мужа был найден в их квартире в Буче (Киевская область) 25 июля 2015 года. Бабич был найден голым и подвешенным к “шведской стенке“ в детской комнате.

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В его крови было обнаружено 1,8 промилле алкоголя, при том, что “азовец“ сознательно ранее никогда не употреблял спиртосодержащие напитки. Из квартиры исчезли ноутбук, амулет и обручальное кольцо Ярослава Бабича, отпечатки пальцев были везде стерты.

Полиция открыла дело по ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса, но затем закрыла, признав случившееся самоубийством. Дважды прокуратура обязывала полицию возобновить расследование дела. По словам вдовы, полиция возобновила дело, но затем остановила расследование на время проведения психолого-психиатрической экспертизы личности погибшего, которая уже длится около 2 лет.

Вдова сообщила, что вместе с соратниками погибшего мужа провела параллельное расследование и установила убийц и лиц, причастных к сокрытию материалов дела.

“Мы вышли на то, что убийцей моего мужа является Коротких Сергей Аркадьевич, позывной “Боцман“ ...Люди из “Азова“ говорят, что он даже хвастался этим убийством“, - заявила она.

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Стоит отметить. что “Боцман“ - один из руководителей Национального корпуса (ранее - Гражданский корпус Азов) и Национальных дружин. По словам вдовы, причиной убийства стал конфликт в руководстве Азова из-за определенной суммы средств.

Бабич сказала, что распоряжение об уничтожении улик и материалов дела отдавал бывший начальник полиции Киевской области, действующий заместитель министра внутренних дел Вадим Троян. В частности, полицией были уничтожены все данные с изъятого ноутбука погибшего.

“Вадим Анатольевич (Троян) сделал все, чтоб дело не расследовалось“, - отметила вдова Ярослава Бабича.

Также, по ее словам, препятствовал расследованию экс-советник министра внутренних дел, депутат Верховной Рады от Народного фронта Антон Геращенко.

“Он сказал, что своим расследованием дела я компрометирую полк Азов“, - сообщила Бабич.

Также, по ее мнению, причастны к сокрытию дела министр внутренних дел Арсен Аваков и лидер Нацкорпуса, депутат Рады Андрей Билецкий (внефракционный). Бабич отметила, что данные о причастности указанных лиц готовы подтвердить около 30 свидетелей. При этом, один из свидетелей, экс-член Азова Олег Однороженко после угроз был вынужден покинуть Украину и сейчас скрывается за границей. Его брат - шахматист был жестоко избит в Сумах неизвестными.

Бабич просит изменить подследственности дела об убийстве ее мужа, забрать его из полиции и передать для расследования в Службу безопасности Украины. Она также заявила, что опасается за свою жизнь и здоровье своих детей и намерена просить СБУ предоставить им охрану.

Как сообщалось в 2015 году, в милиции склоняются к версии о самоубийстве заместителя руководителя штаба Гражданского корпуса полка Азов, юриста Ярослава Бабича.