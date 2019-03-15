ОБСЕ прислало ЦИК список наблюдателей с 24 россиянами

В списке имен для краткосрочной миссии - 24 человека, предложенных РФ.

ЦИК просят пустить на выборы 24 наблюдателя от РФ facebook.com/UACEC

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Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направило в Киев список кандидатов по наблюдению за выборами президента Украины с 24 кандидатурами от РФ. Об этом пишет “Интерфакс“.

“БДИПЧ направил в ЦИК список имен, предложенных странами-членами ОБСЕ в качестве краткосрочных наблюдателей за президентскими выборами в Украине. В списке 24 человека, предложенные РФ“, - отметил официальный представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер.

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Напомним, в Украине 28 февраля вступил в силу закон, который запрещает регистрировать на украинские выборы наблюдателей от страны-агрессора или рекомендованных страной-агрессором.

Ранее двое россиян уже были исключены из долгосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами президента в Украине.

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Напомним, ранее сообщалось, что за выборами президента в Украине будут наблюдать более 600 иностранцев.