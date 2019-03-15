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ОБСЕ прислало ЦИК список наблюдателей с 24 россиянами

Комментариев: 1
В списке имен для краткосрочной миссии - 24 человека, предложенных РФ.
ЦИК просят пустить на выборы 24 наблюдателя от РФ
ЦИК просят пустить на выборы 24 наблюдателя от РФ
facebook.com/UACEC

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Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направило в Киев список кандидатов по наблюдению за выборами президента Украины с 24 кандидатурами от РФ. Об этом пишет “Интерфакс“.

“БДИПЧ направил в ЦИК список имен, предложенных странами-членами ОБСЕ в качестве краткосрочных наблюдателей за президентскими выборами в Украине. В списке 24 человека, предложенные РФ“, - отметил официальный представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер.

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Напомним, в Украине 28 февраля вступил в силу закон, который запрещает регистрировать на украинские выборы наблюдателей от страны-агрессора или рекомендованных страной-агрессором.

Ранее двое россиян уже были исключены из долгосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами президента в Украине.

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Напомним, ранее сообщалось, что за выборами президента в Украине будут наблюдать более 600 иностранцев.

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Теги: выборы президента, РФ, ОБСЕ, наблюдатели, миссия, Украина
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Комментариев (2)
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colavova    15.03.2019, 16:26
Оценка:  +4
colavova
направить всех российских наблюдателей на психиатрическую экспертизу
Sinobi-life    15.03.2019, 16:41
Оценка:  +2
Sinobi-life
Лучше посылать сразу по известному адресу!!!
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