Циклон с дождями и шквальным ветром: чего ожидать украинцам на выходных?

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует шквальный ветер и дожди по всей территории Украины на эти выходные.

Если вы уже запланировали активный отдых на эти выходные, поспешите его отменить, поскольку синоптики советуют остаться дома у камина с чашкой чая. На Украину надвигается мощный циклон с дождями и шквальным ветром, сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

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В субботу по всей территории Украины ожидается умеренный дождь и шквальный ветер. К слову, дожди в южных областях начнутся уже сегодня. Ночью столбик термометра опуститься до нуля. Днем ожидается от +4 до +8 градусов по Цельсию.

В Киеве субботний день принесет не комфортную погоду. Ожидается умеренный дождь и шквальный ветер. Температура воздуха до +6 градусов по Цельсию.

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Совсем другая синоптическая ситуация ожидается на второй день выходных. В воскресенье дождь уйдет совсем. В воздухе запахнет настоящей весной, обещает Наталка Диденко.

Напомним, в Одессе шквальный ветер унес в море коляску с ребенком. Порывы ветра в Одессе с каждым днем становятся сильнее. Сегодня ветер утащил в море коляску с ребенком.