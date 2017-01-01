Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепропетровской области чиновник криминальной полиции попался на взятке

Комментариев: 0
Сотрудник криминальной полиции требовал у местного предпринимателя тысячу долларов.
Продолжаются следственные мероприятия
Продолжаются следственные мероприятия
facebook.com/SecurSerUkraine/

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры поймали на взятке чиновника криминальной полиции в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Читай также: Главу Закарпатского облавтодора подозревают в краже 1,9 млн грн

Известно, что злоумышленник требовал от руководителя коммерческой структуры взятку в размере тысячи долларов США. За эти деньги чиновник криминальной полиции обязывался не притягивать мужчину к уголовной ответственности за незаконную вырубку леса. Также чиновник обещал больше не препятствовать незаконной деятельности этой коммерческой структуры.

Сотрудники СБУ задержали мужчину при передаче неправомерной выгоды. В помещении подразделения полиции оперативники нашли большое количество наркотических веществ. Их изъяли на экспертизу.

Читай также: Сотрудница Укразализныци требовала за трудоустройство 500 долларов

Задержание проводили сотрудники СБУ совместно с сотрудниками ГБР и внутренней безопасности полиции.

Напомним, советника Авакова поймали на взятке в $30 тысяч. Советник руководства МВД на общественных началах требовал деньги о сети киевских ломбардов.

Поделись:
Теги: СБУ, ГБР, взятка, криминальная полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь