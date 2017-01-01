В Днепропетровской области чиновник криминальной полиции попался на взятке

Сотрудник криминальной полиции требовал у местного предпринимателя тысячу долларов.

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры поймали на взятке чиновника криминальной полиции в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Известно, что злоумышленник требовал от руководителя коммерческой структуры взятку в размере тысячи долларов США. За эти деньги чиновник криминальной полиции обязывался не притягивать мужчину к уголовной ответственности за незаконную вырубку леса. Также чиновник обещал больше не препятствовать незаконной деятельности этой коммерческой структуры.

Сотрудники СБУ задержали мужчину при передаче неправомерной выгоды. В помещении подразделения полиции оперативники нашли большое количество наркотических веществ. Их изъяли на экспертизу.

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Задержание проводили сотрудники СБУ совместно с сотрудниками ГБР и внутренней безопасности полиции.

Напомним, советника Авакова поймали на взятке в $30 тысяч. Советник руководства МВД на общественных началах требовал деньги о сети киевских ломбардов.