В Запорожье арестовали криминального авторитета

Задержан известный в городе преступник по кличке "Григор". Мужчину уже неоднократно судили.

Мужчина находится под стражей без права залога informator.ua

В автомобиле задержанного выявили оружие и наркотики. Ему избрали меру пресечения в виде держания под стражей, без права залога.

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Об этом сообщает прокуратура Запорожской области.

Оказалось, что задержанный уже несколько раз привлекался к ответственности за совершение особо тяжелых преступлений. Он имеет широкий круг знакомств среди преступников со всех регионов Украины.

Журналисту УНН удалось узнать, что преступника зовут Юрий Григоренко, он имеет прозвище “Григор“.

Полицейские провели обыск транспортного средства и изъяли оружие, патроны и наркотические вещества. Все вещи доставили на экспертизу.

Мужчина задержан по статье 208 Криминально-процессуального кодекса Украины. Возбуждено уголовное дело по ст. 309 ч. 2 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Криминального кодекса Украины.

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Сейчас идет подготовка обвинительного акта для передачи в суд.

Ранее сообщалось, что жительницу Кривого Рога, которая убила своего свекра, суд признал виновной и приговорил к 7 годам лишения свободы.