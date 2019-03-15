Больше половины украинцев согласны на автономию "ЛДНР" – опрос

Больше всего поддерживают автономию для "ЛДНР" жители Юга, Востока и Донбасса – 66,7%, 71,9% и 66,7% соответственно.

Предоставление неподконтрольным территориям Донбасса автономии в составе Украины для мирного урегулирования конфликта поддерживают 51% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Отмечается, что на вопрос: "Если бы для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта в Донбассе нужно было предоставить автономию в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей ("ДНР" и "ЛНР") поддержали бы вы такое предложение?", то 28% респондентов ответили, что точно поддержали бы такое предложение и 23% – скорее поддержали бы.

Не поддержали бы такую позицию 24% опрошенных, еще 25% не смогли или отказались ответить на этот вопрос.

Больше всего поддержали бы автономию для "ЛДНР" жители Юга, Востока и Донбасса – 66,7%, 71,9% и 66,7% соответственно. На Западе и в Центре за такую позицию высказались 35,4% и 42,4% опрошенных жителей.

Опрос был проведен с 28 февраля по 11 марта. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% – для показателей близких к 25%, 2,9% – для показателей близких к 10%, 2,1% – для показателей близких к 5%.

Ранее на этой неделе социологи рассказали о теплых взаимоотношениях граждан России и Украины. По итогам опросов, 52% россиян и 48% украинцев считают, что между двумя странами не должно быть визового и таможенного режимов.

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