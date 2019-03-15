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Больше половины украинцев согласны на автономию "ЛДНР" – опрос

Комментариев: 19
Больше всего поддерживают автономию для "ЛДНР" жители Юга, Востока и Донбасса – 66,7%, 71,9% и 66,7% соответственно.
Украинцы не хотят отделения Донбасса
Украинцы не хотят отделения Донбасса
Reuters (архивное фото)

Предоставление неподконтрольным территориям Донбасса автономии в составе Украины для мирного урегулирования конфликта поддерживают 51% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Отмечается, что на вопрос: "Если бы для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта в Донбассе нужно было предоставить автономию в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей ("ДНР" и "ЛНР") поддержали бы вы такое предложение?", то 28% респондентов ответили, что точно поддержали бы такое предложение и 23% – скорее поддержали бы.

Не поддержали бы такую позицию 24% опрошенных, еще 25% не смогли или отказались ответить на этот вопрос.

Больше всего поддержали бы автономию для "ЛДНР" жители Юга, Востока и Донбасса – 66,7%, 71,9% и 66,7% соответственно. На Западе и в Центре за такую позицию высказались 35,4% и 42,4% опрошенных жителей.

Опрос был проведен с 28 февраля по 11 марта. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% – для показателей близких к 25%, 2,9% – для показателей близких к 10%, 2,1% – для показателей близких к 5%.

Ранее на этой неделе социологи рассказали о теплых взаимоотношениях граждан России и Украины. По итогам опросов, 52% россиян и 48% украинцев считают, что между двумя странами не должно быть визового и таможенного режимов.

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Теги: Украина, соцопросы, опрос, Социология, донбасс, опросы, социологический опрос, ДНР, ЛНР, ДНР новости сегодня, ДНР новости, ЛНР новости, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (19)
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doc1    15.03.2019, 19:29
Оценка:  +1
doc1
Для мирового сообщества, Украина как возможность поставить раком кацапов! И таки у них это не плохо получается!
doc1    15.03.2019, 19:27
Оценка:  0
doc1
Так не на автономию а на резервацию без права голоса и за счет Московии!
OlegBondarenko    15.03.2019, 19:02
Оценка:  +7
OlegBondarenko
Странные у нас статистические центры -сколько заплатят: такую статистику и выводят. Бабло вместо мозгов.
VSHIVANKA    15.03.2019, 18:59
Оценка:  -11
VSHIVANKA
ЖИТЕЛИ ЛДНР КАК НИБУДЬ САМИ РЕШАТ КАК И С КЕМ ИМ ЖИТЬ , САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ С РОССИЕЙ ....
НЕ ХОЛОПАМ ВАШИНГТОНСКИМ РАССУЖДАТЬ ОБ ЭТОМ ...
WTF2wtf    15.03.2019, 19:06
Оценка:  +5
WTF2wtf
Бот оккупантов, ты в принципе не можешь перечить своему фюррерку, только одобрямс делать любой самой паскудной его выходке!
Путин лишил Донбасс каких-либо прав вообще, оккупировав его в 2014-м ...
ВосставшийИзБана    15.03.2019, 18:47
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Пусть у них будет автономия, но в составе РФ. А иначе - никак.
Глод    15.03.2019, 18:50
Оценка:  +3
Глод
А РФ оно надо?
ВосставшийИзБана    15.03.2019, 19:02
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
А кто их спрашивает.
doc1    15.03.2019, 19:28
Оценка:  +2
doc1
Нет не надо! Но это проблемы РФ!
Глод    15.03.2019, 18:40
Оценка:  -4
Глод
А население ЛДНР согласно?
сергей11    15.03.2019, 18:48
Оценка:  +1
сергей11
Мнение холопов никого не интересует.
WTF2wtf    15.03.2019, 19:07
Оценка:  +5
WTF2wtf
А когда россияне спрашивали мнение своих рабов?
Как царек скажет, так все дружно и оформят все российские органы.
lebedin2    15.03.2019, 18:34
Оценка:  -9
lebedin2
Украина - это бездонная бочка. ЛДРН будет черной дырой в бездонной бочке. Обойдемся без них.
WTF2wtf    15.03.2019, 18:37
Оценка:  +12
WTF2wtf
россияне могут свою Новососсию постоить в Новороссийске,
а оккупированный Донбасс придется возвращать Украине, но не на условиях оккупантов.
ВосставшийИзБана    15.03.2019, 18:48
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
У них уже есть Новороссия, на Дальнем Востоке. И они отдают ее Китаю. Выходит что никакая Новороссия им не нужна.
sharry-sharry    15.03.2019, 18:28
Оценка:  +11
sharry-sharry
Чушь полная,эта статистика откуда взялась?Никогда Украина,да и мировое сообщество не признает ни оккупированный Крым,ни Донбасс,даже не надейтесь(как и Приднестровье,Абхазию и тд)!Или кацапье думает,что все это забудется и украинцы простят их уничтожение и принижение?
КульныйПэрэць    15.03.2019, 18:27
Оценка:  -11
КульныйПэрэць
Это закономерное желание.Особо зомбированные"горячие головы",желавшие захвата восставшего Донбасса,уже давно кормят своим гнилым мясом могильных червяков.Петя об Донбасс обломал все свои гнилые зубы,похоронив более 10000 своих вооружённых посипак.Но его время уходит.Пришло время переговоров.
WTF2wtf    15.03.2019, 18:35
Оценка:  +10
WTF2wtf
Твое ботоское Ху-И-Ло таки будет возвращать оккупированный россией Донбасс, бот-украинофобко?
Поэтому Бихмир его идеи проталкивает - хозяин ведь в россии скрывается 5 лет уже.
Гонта55    15.03.2019, 19:35
Оценка:  +1
Гонта55
А кое-что ты на воротник не хочешь?
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