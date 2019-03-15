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Стало известно, какой % украинцев дома говорит только на русском языке

Комментариев: 12
Опрос общественного мнения проводился с 28 февраля по 11 марта 2019 года.
Преимущественно или только на русском языке говорят 28,1% украинцев
Преимущественно или только на русском языке говорят 28,1% украинцев
politikus.ru

В начале 2019 года 46% украинцев со своими ближайшими родственниками (родители, бабушки и дедушки, родные братья и сестры) говорили преимущественно или только на украинском языке (в т.ч. 32,4% говорили исключительно на украинском языке).

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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По данным опроса, преимущественно или только на русском языке говорят 28,1% украинцев (в т.ч. 15,8% говорят только на русском языке). Еще 24,9% украинцев в равной степени говорят на украинском и русском языках. На других языках говорят 0,2%, затруднились или отказались ответить на вопросы - 0,7%

Опрос общественного мнения проводился с 28 февраля по 11 марта 2019 года методом личного интервью 2004 респондентов старше 18 лет, проживающих в 129 населенных пунктах во всех регионах Украины (кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных украинской власти территорий Донбасс). Статистическая погрешность не превышает 4,7%.

Статистическая погрешность не превышает 4,7%
Статистическая погрешность не превышает 4,7%
kiis.com.ua

Как сообщалось 28 февраля, суд отменил мораторий на русскоязычный продукт на Житомирщине.

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Теги: русский язык, украинский язык, соцопрос
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Комментариев (12)
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big-werasd    15.03.2019, 19:38
Оценка:  0
big-werasd
Какая разница на каком языке говорить главное что, если вы славите Бандеровцев или оккупацию Штатами Украины, то засуньте язык себе в дупу
СветБобра    15.03.2019, 19:36
Оценка:  0
СветБобра
Помирає рассєйська імперія зла. Разом з нею відзодить у небуття так званий літературний русський йазик, на якому самі московити ніколи не розмовляли.
Coюзник    15.03.2019, 19:36
Оценка:  +1
Coюзник
Шановні російські колеги ... я як російськомовний киянин російського походження запевняю що мені по барабану на якій мові розмовляти .... а з приводу суржика то зверніть свою увагу на російську глубинку ... там теж дохріна діалектів та суржиків
GreenPeace!    15.03.2019, 19:12
Оценка:  +1
GreenPeace!
Я коренная киевлянка,сколько помню Киев,только любимая учительница украинского языка и летературы,говорила по-украински...Тогда еще Киев закрыт был,а когда начали приезжать на работы из областей,сел..тогда появился не украинский,а суржик(диалект).На литературном языке грамотно разговаривают единицы.
GreenPeace!    15.03.2019, 19:15
Оценка:  +3
GreenPeace!
А вообще задрали уже со своим языком.Страна в п...е..,а они язык и религию делят.Лучше бы экономикой занимались.
Жители Западной Украины...тоже не идеал украинского литературного языка.Тоже сплошные диалекты,и странные акценты.Нужно просто любить друг друга,и уважать,а не считать кто как говорит.
doc1    15.03.2019, 19:26
Оценка:  -1
doc1
Иди на ху й!!! так понятно? Заметь чисто по-русски, никакого суржика!!!
КульныйПэрэць    15.03.2019, 19:05
Оценка:  -1
КульныйПэрэць
Нет оснований в этом сомневаться,особенно если учесть что в реальности 90%тех кто считает что разговаривает на украинском языке на самом деле кудахчет на суржике.
ИИИИИИИИИИ    15.03.2019, 18:56
Оценка:  -2
ИИИИИИИИИИ
Когда слышишь это жуткий говор, на котором разговаривают понаехавшие - глаз дёргается)
ЗовПрироды    15.03.2019, 19:03
Оценка:  0
ЗовПрироды
У вас кокошник отклеился, поправте
weightless    15.03.2019, 19:20
Оценка:  0
weightless
Не только глаз, пальцы тоже деревенеют
судя по Вашему нику
ИИИИИИИИИИ    15.03.2019, 18:54
Оценка:  -1
ИИИИИИИИИИ
Живу всё жизнь в Киеве, никогда и никто из моих знакомых, домашних, друзей, сокурсников и коллег никогда не говорил по украински. На украинском языке (именно на украинском, а не на диком суржике, который нам сейчас впихивают часто разговаривали в учреждениях Академии Наук, например. А в обиходе нет
weightless    15.03.2019, 19:24
Оценка:  +1
weightless
Судя по Вашей лексике,
о Киеве Вы только слышали
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