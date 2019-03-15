Стало известно, какой % украинцев дома говорит только на русском языке

Опрос общественного мнения проводился с 28 февраля по 11 марта 2019 года.

Преимущественно или только на русском языке говорят 28,1% украинцев politikus.ru

В начале 2019 года 46% украинцев со своими ближайшими родственниками (родители, бабушки и дедушки, родные братья и сестры) говорили преимущественно или только на украинском языке (в т.ч. 32,4% говорили исключительно на украинском языке).

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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По данным опроса, преимущественно или только на русском языке говорят 28,1% украинцев (в т.ч. 15,8% говорят только на русском языке). Еще 24,9% украинцев в равной степени говорят на украинском и русском языках. На других языках говорят 0,2%, затруднились или отказались ответить на вопросы - 0,7%

Опрос общественного мнения проводился с 28 февраля по 11 марта 2019 года методом личного интервью 2004 респондентов старше 18 лет, проживающих в 129 населенных пунктах во всех регионах Украины (кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных украинской власти территорий Донбасс). Статистическая погрешность не превышает 4,7%.

Статистическая погрешность не превышает 4,7% kiis.com.ua

Как сообщалось 28 февраля, суд отменил мораторий на русскоязычный продукт на Житомирщине.