Стало известно, какой % украинцев дома говорит только на русском языке
В начале 2019 года 46% украинцев со своими ближайшими родственниками (родители, бабушки и дедушки, родные братья и сестры) говорили преимущественно или только на украинском языке (в т.ч. 32,4% говорили исключительно на украинском языке).
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
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По данным опроса, преимущественно или только на русском языке говорят 28,1% украинцев (в т.ч. 15,8% говорят только на русском языке). Еще 24,9% украинцев в равной степени говорят на украинском и русском языках. На других языках говорят 0,2%, затруднились или отказались ответить на вопросы - 0,7%
Опрос общественного мнения проводился с 28 февраля по 11 марта 2019 года методом личного интервью 2004 респондентов старше 18 лет, проживающих в 129 населенных пунктах во всех регионах Украины (кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных украинской власти территорий Донбасс). Статистическая погрешность не превышает 4,7%.
Как сообщалось 28 февраля, суд отменил мораторий на русскоязычный продукт на Житомирщине.
Жители Западной Украины...тоже не идеал украинского литературного языка.Тоже сплошные диалекты,и странные акценты.Нужно просто любить друг друга,и уважать,а не считать кто как говорит.
судя по Вашему нику
о Киеве Вы только слышали