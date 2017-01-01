В Днепре "накрыли" две крупные нарколаборатории

Оперативники СБУ установили, что в состав группировки входило девять жителей Днепра. Они распространяли амфетамин и метамфетамин.

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили две нарколаборатории. Изъятые наркотики и сырье для их изготовления оцениваются в 12 млн гривен, сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 15 марта.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группировки входило девять жителей Днепра, которые распространяли прекурсоры амфетамин и метамфетамин на территории Украины через сеть дилеров с использованием Интернета и служб курьерской доставки.

Во время обысков было обнаружено спецоборудование для изготовления прекурсоров, 15 кг псевдоэфедрина, свыше 100 кг вещества для синтеза наркотиков, более 3,5 тонн серной и более 600 литров соляной кислоты, 5 кг каннабиса, средства связи и документы.

"Согласно выводам экспертов, ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составляет более 12 млн гривен", – говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по статье о незаконном изготовлении и сбыте наркотиков (ч.3 ст.311 УК Украины) пятерым фигурантам сообщено о подозрении. Двое из них задержаны, в отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Ранее в Харьковской области ликвидировали сеть продажи наркотического мака, которую организовала семейная пара.

А в Одессе задержали этническую банду наркодилеров. Они в течение двух последних лет занимались сбытом метадона в Одессе, Киеве и Кривом Роге.

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