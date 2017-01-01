Вопрос ПДЧ в НАТО поднимут в декабре - Порошенко

Петр Порошенко попросит План действий по членству Украины в НАТО на саммите Североатлантического альянса в декабре.

Петр Порошенко попросит ПДЧ в НАТО на саммите в Лондоне Пресс-служба президента Украины

Президент Петр Порошенко планирует на саммите НАТО в декабре 2019 году поставить вопрос о Плане действий по членству Украины в альянсе. Об этом говорится в поздравлении главы государства по случаю 70-летия Североатлантического альянса, опубликованном пресс-службой миссии Украины при НАТО.

В частности, в письме генсеку альянса Йенсу Столтенбергу президент подчеркнул, что Украина полностью отдана проведению реформ, в частности, в соответствии с курсом на интеграцию в НАТО.

"Учитывая то, что Украина стоит на самой передовой линии защиты евроатлантического сообщества, я считаю, что союзники могут использовать лондонский саммит НАТО, который состоится в этом году, как благоприятную возможность для начала предметной дискуссии по обновлению нашего партнерства, в том числе путем предоставление Украине ПДЧ (План действий по членству в НАТО - ред.)", - подчеркнул Порошенко.

Ранее Столтенберг объявил, что встреча глав государств и правительств стран-союзниц Североатлантического альянса состоится в Лондоне в декабре 2019 года.

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