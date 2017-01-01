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В Черниговской области на взятке попался глава сервисного центра МВД

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Начальника одного из территориальных сервисных центров МВД Черниговской области подозревают в вымогательстве $20 тысяч взятки.
Задержание чиновника МВД за взяточничество
Задержание чиновника МВД за взяточничество
пресс-центр СБУ

Правоохранители разоблачили на взятке начальника одного из территориальных сервисных центров МВД Черниговской области. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник требовал 20 тысяч долларов США от местного жителя за переквалификацию действий обвиняемого на менее тяжкое преступление", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе следственных действий установлено, что злоумышленник представлялся посредником, у которого для "решения вопроса" якобы есть предварительная договоренность с сотрудником прокуратуры Черниговской области.

Указано, что правоохранители задержали руководителя центра на рабочем месте при получении очередной части неправомерной выгоды в размере $2000.

 

 

Известно, что чиновнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас идут первоочередные следственно-оперативные мероприятия для проверки причастности к совершению сделки сотрудника прокуратуры.

Ранее сотрудники Государственного бюро расследований задержали в Полтавской области двух оперуполномоченных одного из райотделов полиции во время получения взятки.

Также сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел.

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Источник: korrespondent.net

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