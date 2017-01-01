Злоумышленник продавал средства поражения за наличные представителям местного криминалитета.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачили в Харьковской области деятельность торговца оружием и боприпасами, вывезенным из района проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 15 марта.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Чугуева Харьковской области организовал противоправное перемещение взрывчатых веществ и боеприпасов с востока Украины. Средства поражения злоумышленник сбывал за наличные на территории Харьковского региона представителям криминальных кругов", – говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали ряд фактов продажи военных средств поражения.

Во время обысков правоохранители изъяли 15 гранат Ф-1 и РГН с запалами, четыре заряда для противотанкового гранатомета РПГ-7, 2 тысячи патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм и два детонатора для противотанковых мин.

Уголовное производство открыто по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.

Cмотрите фотогалерею: На Харьковщине задержали торговца оружием из зоны ООС

Ранее в Кривом Роге правоохранители задержали местного жителя, который занимался контрабандой деталей огнестрельного оружия из Северной Америки.

А на Донбассе задержали мужчину с пистолетами и гранатами. Житель Дружковки хранил дома оружие и наркотики.

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