На Харьковщине задержали торговца оружием из зоны ООС
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачили в Харьковской области деятельность торговца оружием и боприпасами, вывезенным из района проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 15 марта.
"Оперативники спецслужбы установили, что житель Чугуева Харьковской области организовал противоправное перемещение взрывчатых веществ и боеприпасов с востока Украины. Средства поражения злоумышленник сбывал за наличные на территории Харьковского региона представителям криминальных кругов", – говорится в сообщении.
Правоохранители задокументировали ряд фактов продажи военных средств поражения.
Во время обысков правоохранители изъяли 15 гранат Ф-1 и РГН с запалами, четыре заряда для противотанкового гранатомета РПГ-7, 2 тысячи патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм и два детонатора для противотанковых мин.
Уголовное производство открыто по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.
Cмотрите фотогалерею: На Харьковщине задержали торговца оружием из зоны ООС
Ранее в Кривом Роге правоохранители задержали местного жителя, который занимался контрабандой деталей огнестрельного оружия из Северной Америки.
А на Донбассе задержали мужчину с пистолетами и гранатами. Житель Дружковки хранил дома оружие и наркотики.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet