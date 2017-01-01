Выборы-2019: ЦИК зарегистрировала 742 наблюдателя

По состоянию на 15 марта зарегистрированы официальные наблюдатели от десяти международных организаций и восьми иностранных государств.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на пятницу, 15 марта, зарегистрировала 742 официальных международных наблюдателя на выборах президента Украины. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что рассмотрев соответствующие обращения, комиссия зарегистрировала 44 официальных наблюдателя на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: девять от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, два - от Португальской Республики, 33 - от Украинского Конгрессового комитета Америки.

Кроме того, рассмотрев соответствующее обращение, Центризбирком отменил регистрацию одного официального наблюдателя от Украинского Конгрессового комитета Америки.

Таким образом, по состоянию на 15 марта ЦИК зарегистрировала 742 официальных наблюдателя от десяти международных организаций и восьми иностранных государств на очередных выборах президента Украины.

Ранее сообщалось, что Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило 24 граждан России в состав миссии наблюдателей на президентских выборах в Украине.

Глава МИД Украины Павел Климкин подчеркнул, что российские наблюдатели зарегистрированы не будут.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла поправки в закон, которые запрещают гражданам России и российским протеже быть наблюдателями на выборах в Украине.

В ОБСЕ заявили, что разочарованы решением Украины и подчеркнули, что оно противоречит обязательствам, принятым государствами-участниками организации.

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