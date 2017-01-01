Филарет рассказал, когда ПЦУ станет патриархией

Сейчас новая церковь является патриархатом только в Украине, а Константинополь признал ее в статусе митрополии.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассказал, почему его не пригласили в Стамбул на торжества в связи с вручением Томоса, и при каких условиях новосозданная церковь сможет получить статус патриархата. Об этом он сообщил в интервью изданию Главком, которое было опубликовано 15 марта.

По словам Филарета, его не пригласили в Стамбул, потому что он находится в чине патриарха, а ПЦУ находится в статусе митрополии.

"Меня не пригласили потому, что они не хотят признать УПЦ в статусе патриархата, а признают пока только в статусе митрополии. А я патриарх, и если я буду присутствовать на этом вручении как патриарх, то это значит, что Вселенский патриарх признает украинскую церковь в статусе патриархата", - подчеркнул священнослужитель.

При этом он указал, что Константинополь не исключает возможность предоставления украинской церкви статуса патриархата.

"Если все украинское православие объединится в одну церковь, это будет основание для предоставления УПЦ статуса патриархата. Поэтому мы являемся патриархатом, но только в Украине, то есть непризнанным патриархатом. А признаны мы как Киевская митрополия", - отметил Филарет.

Он считает, что задача украинской церкви заключается "в продолжении объединения с приходами и духовенством Московского патриархата".

"Когда мы объединимся, тогда и обратимся к Вселенскому патриарху с просьбой предоставления нам статуса патриархата" - подытожил Филарет.

Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Вселенский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года официально вручил предстоятелю ПЦУ подписанный Томос для Православной церкви Украины.

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