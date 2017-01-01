Муженко рассказал об увеличении армии с 2014 года

Глава Генерального штаба Украины предоставил информацию о количестве воинских частей в стране.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко сообщил, что с 2014 года по 2018 год украинская армия увеличилась на 44 воинские части. Такие данные он опубликовал 15 марта в Twitter.

"Количество военных частей (бригад, полков, отдельных батальонов и им равных) увеличилась на 44 (с 99 в 2014 году до 143 в 2018 году)", - говорится в сообщении.

Также Муженко отметил, что украинская армия насчитывает 33 боевые военные части и 11 частей обеспечения.

К боевым военным частям принадлежат 15 частей сухопутных войск, одна - воздушных сил, 11 частей военно-морских сил, четыре части десантно-штурмовых войск и две части сил специальных операций.

Среди частей обеспечения - четыре разведывательные, две военные части связи и пять - оперативного обеспечения.

Ранее Муженко информировал, что в период с 2014 года по 2018 год контракты с украинской армией заключили почти 170 тысяч добровольцев.

Украинская армия укомплектована на 85%

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