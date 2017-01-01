В Александрии начали эксплуатировать трамвай украинской компании Татра-Юг с Wi-Fi и кондиционером.

В египетском городе Александрия начали эксплуатировать трамвай украинской компании Татра-Юг. Сообщение об этом предприятие разместило в Facebook 15 марта.

Отмечается, что после месяца успешных тестирований трамвай К1Е6А приступил перевозке пассажиров в полноценном режиме.

Транспортное средство оснащено Wi-Fi и кондиционером и создает во время поездки меньше шума, чем старые машины. Также трамвай укомплектован визуальной системой информирования об остановках на пути следования.

Согласно требованию заказчика, украинские высокопольные двухсекционные трамваи будут иметь длину 22 метра. Это обусловлено климатическими условиями в Александрии и техническими параметрами трамвайной системы города, которая является одной из старейших в мире.

Cмотрите фотогалерею: В Египте запустили украинский трамвай

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