В Египте запустили украинский трамвай
В Александрии начали эксплуатировать трамвай украинской компании Татра-Юг с Wi-Fi и кондиционером.
В египетском городе Александрия начали эксплуатировать трамвай украинской компании Татра-Юг. Сообщение об этом предприятие разместило в Facebook 15 марта.
Отмечается, что после месяца успешных тестирований трамвай К1Е6А приступил перевозке пассажиров в полноценном режиме.
Транспортное средство оснащено Wi-Fi и кондиционером и создает во время поездки меньше шума, чем старые машины. Также трамвай укомплектован визуальной системой информирования об остановках на пути следования.
Напомним, в 2017 году компания Татра-Юг выиграла тендер на поставку 15 трамваев в египетский город Александрия.
Согласно требованию заказчика, украинские высокопольные двухсекционные трамваи будут иметь длину 22 метра. Это обусловлено климатическими условиями в Александрии и техническими параметрами трамвайной системы города, которая является одной из старейших в мире.
Cмотрите фотогалерею: В Египте запустили украинский трамвай
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