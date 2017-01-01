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В Египте запустили украинский трамвай

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В Александрии начали эксплуатировать трамвай украинской компании Татра-Юг с Wi-Fi и кондиционером.
Украинский трамвай начали эксплуатировать в Египте
Украинский трамвай начали эксплуатировать в Египте
facebook.com/tatrayug
 
В египетском городе Александрия начали эксплуатировать трамвай украинской компании Татра-Юг. Сообщение об этом предприятие разместило в Facebook 15 марта.
 
Отмечается, что после месяца успешных тестирований трамвай К1Е6А приступил перевозке пассажиров в полноценном режиме. 
 
Транспортное средство оснащено Wi-Fi и кондиционером и создает во время поездки меньше шума, чем старые машины. Также трамвай укомплектован визуальной системой информирования об остановках на пути следования.
 
Напомним, в 2017 году компания Татра-Юг выиграла тендер на поставку 15 трамваев в египетский город Александрия.
 
Согласно требованию заказчика, украинские высокопольные двухсекционные трамваи будут иметь длину 22 метра. Это обусловлено климатическими условиями в Александрии и техническими параметрами трамвайной системы города, которая является одной из старейших в мире.
 
 

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Теги: Египет, фото, Трамвай, Александрия
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Источник: korrespondent.net

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