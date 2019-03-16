Половина украинцев не поддерживает запрет телеканалов РФ - опрос

Более 50% граждан также считают ошибкой запрет отдельных артистов и российских фильмов в Украине.

По данным Киевского международного института социологии, около половины украинцев считают, что запрет российских телеканалов в Украине является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС в марте 2019 года.

Отмечается, что респондентам предложили ответить на несколько вопросов политики регулирования информационной сферы государства. Эти же вопросы были представлены в опросе в феврале и сентябре 2018 года.

Социологи указали, что более половины опрошенных в марте (53,5%) считают, что запрет российских телеканалов в Украине является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан.

Процент респондентов, которые выбирают этот ответ, постепенно растет: в феврале 2018 года таких было 43,7%, в сентябре - 49,6%.

"Приблизительно каждый третий (31,7%) придерживается противоположного мнения и считает, что запрет российских телеканалов в Украине является необходимым шагом для защиты государства. Процент тех, кто выбирает этот вариант, снизился с 36,6% в феврале 2018 года", - подчеркнули в КМИС.

В то же время, 14,7% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Также 27,7% участников исследования в марте высказали мнение, что запрет отдельных артистов и российских фильмов в Украине является необходимым шагом для защиты государства, тогда как 59,6% респондентов назвали такое утверждение ошибкой, которая ограничивает права граждан.

Причем, доля тех, кто считает запрет необходимым шагом, практически не изменилась за год (в феврале 2018 года было 29,2%), а доля тех, кто считает запрет ошибкой, выросла с 53% в феврале 2018 года.

Затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос 12,6% респондентов.

Кроме того, 28,8% украинцев сходятся во мнении о том, что запрет российских соцсетей является необходимым шагом для защиты государства (в феврале 2018 года было 30,2%).

Противоположной точки зрения, что запрет российских соцсетей является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан, придерживаются около 53,2% опрошенных (причем, процент вырос с 45,8% в феврале 2018 года).

17,9% затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

По вопросу о целесообразности введения квот на украинском языке на радио и ТВ 32,2% участников считают такой шаг целесообразным, 42,2% - нет.

При этом 25,6% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Ранее соощалось, что 51% украинцев поддерживают предоставление автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донбасса.

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