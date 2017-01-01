В очереди в николаевский McDonald's произошла стрельба

Оба участника конфликта остались без бургеров - одного госпитализировали, второго задержала полиция.

В Николаеве конфликт между водителями в очереди в ресторан быстрого питания закончился стрельбой. Инцидент произошел вечером в пятницу, 15 марта, сообщает пресс-служба полиции области.

"В 19:20 в Центральное отделение полиции поступило сообщение о том, что у заведения общественного питания по улице Адмирала Макарова происходит конфликт между двумя мужчинами, во время которого один из них применил оружие", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что ссора возникла между 38-летним водителем автомобиля Ford и 35-летним пассажиром автомобиля Dewoo Lanos на почве "внезапно возникших неприязненных отношений". Один из мужчин выстрелил в оппонента, предварительно, из травматического оружия, ранив его в грудь.

Раненый был госпитализирован, а нападавший доставлен в отделение полиции.

Оружие изъято для направления на экспертное исследование. Продолжаются следственные мероприятия.

Ранее на кладбище Одессы шесть человек устроили стрельбу по могилам. Полиция задержала стрелявших.

А в Киеве обстреляли Голосеевский райсуд. Нападавшие произвели серию выстрелов в стены суда и по окнам кабинетов судей на втором и третьем этажах.

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