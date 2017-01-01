НАБУ и САП закрыли дело против Луценко - СМИ

Расследование возможного незаконного обогащения генпрокурора было прекращено еще до решения Конституционного суда, который отменил соответствующую статью.

Дело о незаконном обогащении Луценко было закрыто Facebook / Юрий Луценко

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыли уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко, который ранее раскритиковал эту статью. Об этом в субботу, 16 марта, сооющают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Дело закрыли", - сказал он.

При этом отмечается, что оно было закрыто еще до решения Конституционного суда, который отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Дело было закрыто в связи отсутствием в действиях Луценко состава преступления.

Расследование проводилось с октября 2017 года по решению суда, который обязал НАБУ начать расследование возможного факта незаконного обогащения.

Позже суд также обязал НАБУ расследовать получение взятки Луценко.

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