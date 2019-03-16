"Не Украина нарушила суверенитет РФ": Итоги заседания Совбеза ООН по ситуации в Крыму

В основном на заседании говорилось о преступлениях России и ее циничном отношении к жителям оккупированного Крыма.

Также украинские дипломаты призывали лишить Россию права вето в вопросах, связанных с ее агрессией Корреспондент.net

В пятницу, 15 марта, состоялось специальное заседание Совбеза ООН. По итогам заседания РФ призвали остановить нарушения прав человека в оккупированном Крыму, гарантировать свободу прохождения судов по Керченскому проливу и освободить украинских пленных. Об этом сообщает 5 канал.

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В основном на заседании говорилось о преступлениях России и ее циничном отношении к жителям оккупированного Крыма - более 1,5 тысячи случаев нарушений прав человека было зафиксировано только официально.

“Мы вам не простим слезы матерей и сиротство детей. Сколько бы времени не прошло, вы ответите за свои преступления“, - заявил во время своего выступления зас главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

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Мировые политики высказали свою поддержку Украине:

“Призываем Россию освободить незаконно заключенных в украинском Крыму, пропустить на полуостров международных наблюдателем и комиссара Совета Безопасности по правам человека“, - заявил постоянный представитель Бельгии в ООН Марк Пекстин де Байцерв.

“Нынешний конфликт - не результат так называемого “западного сговора“. Четко есть агрессивная страна и жертва агрессии. Не Украина нарушила суверенитет России, не она аннексировала территорию, не она напала на моряков и захватила корабли. Россия должна сделать первый шаг и остановить деятельность, которая противоречит принципам ООН“, - сказал представитель Франции.

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Также украинские дипломаты призывали лишить Россию права вето в вопросах, связанных с ее агрессией и призывают продолжать экономическое давление на агрессора.

Ранее сообщалось, что в ООН сегодня пройдет спецзаседание по ситуации в Крыму.