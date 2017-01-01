За три тысячи долларов военный пообещал согласовать передачу в аренду частному предприятию здания в военном городке.

Майора ВСУ - помощника командира по материально-техническому обеспечению одной из воинских частей задержали на взятке в три тысячи долларов. Об этом вечером в пятницу, 15 марта, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

По его данным, задержание состоялось 14 марта.

"Установлено, что офицер требовал и получил взятку в сумме трех тысяч долларов в интересах должностных лиц квартирно-эксплуатационного отдела города Белая Церковь. За полученные средства военный пообещал обеспечить согласование и передачу в аренду в пользу одного из частных предприятий индивидуально-определенного военного имущества, а именно - здания в одном из военных городков Уманского гарнизона", - заявил Лысенко.

Готовится сообщение о подозрении задержанному и ходатайство в суд об избрании меры пресечения - содержание под стражей, а также об отстранении от занимаемой должности.

Cмотрите фотогалерею: Военная прокуратура задержала на взятке майора ВСУ

Накануне сообщалось, что в Черниговской области на взятке попался глава сервисного центра МВД.

Ранее сотрудники Государственного бюро расследований задержали в Полтавской области двух оперуполномоченных одного из райотделов полиции во время получения взятки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet