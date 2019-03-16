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В Крыму намерены выставить счет Украине за 25 лет

Комментариев: 5
На полуострове в течение месяца начнут подсчитывать "убытки", которые Крым якобы понес за время в составе Украины.
В Крыму собираются выставить Украине счет
В Крыму собираются выставить Украине счет
crimealife.org.ua

Власти аннексированного Крыма совместно с Госдумой РФ намерены создать рабочую группу, которая будет подсчитывать "убытки" полуострова от нахождения в составе Украины. Об этом в субботу, 16 марта заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, сообщает ТАСС.

Он также заявил, что рабочая группа начнет работу в течение ближайшего месяца, после того как будет выработан механизм таких подсчетов.

Накануне на совместном заседании Совета Госдумы и так называемого "Госсовета Крыма" председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе.

Ранее сообщалось, что Кабмин подготовил санкции за выборы в Крыму. Они будут касаться иностранцев, которые в марте 2018 года были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму.

Ранее Европейский союз внес в список санкций пять россиян, занимавших должности в избирательных комиссиях аннексированных Крыма и Севастополя. Лицам, которые были внесены в санкции, запрещается въезд на территорию Евросоюза, а их счета в странах-членах ЕС подлежат замораживанию.

 

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Теги: Россия, Крым, Аксенов, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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addinol2008    16.03.2019, 12:37
Оценка:  0
addinol2008
пора выставит счет мокшанам за 300 лет оккупации
Вoохerogos    16.03.2019, 12:09
Оценка:  +2
Вoохerogos
Клон кацапский, закрой вонючую пасть))))
Boxerogos    16.03.2019, 11:46
Оценка:  -3
Boxerogos
Главное что Крым не является частью нашей охреНэньки.
gredphil    16.03.2019, 11:53
Оценка:  +3
gredphil
Саме так, частиною Вашої "охреНеньки" він точно не являється. Він є тимчасово окупованою частиною України, до якої Ваша "охреНенька" напхала своїх зелених потвор, а тоді витворила виставу про "референдум". Невідомо лише, для кого - ніхто в світі тому дійству не повірив. Хіба лише для своїх недоумків
СветБобра    16.03.2019, 11:32
Оценка:  -1
СветБобра
Не в Криму а на крємлє. Так точніше.
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