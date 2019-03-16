В Крыму намерены выставить счет Украине за 25 лет

На полуострове в течение месяца начнут подсчитывать "убытки", которые Крым якобы понес за время в составе Украины.

Власти аннексированного Крыма совместно с Госдумой РФ намерены создать рабочую группу, которая будет подсчитывать "убытки" полуострова от нахождения в составе Украины. Об этом в субботу, 16 марта заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, сообщает ТАСС.

Он также заявил, что рабочая группа начнет работу в течение ближайшего месяца, после того как будет выработан механизм таких подсчетов.

Накануне на совместном заседании Совета Госдумы и так называемого "Госсовета Крыма" председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе.

Ранее сообщалось, что Кабмин подготовил санкции за выборы в Крыму. Они будут касаться иностранцев, которые в марте 2018 года были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму.

Ранее Европейский союз внес в список санкций пять россиян, занимавших должности в избирательных комиссиях аннексированных Крыма и Севастополя. Лицам, которые были внесены в санкции, запрещается въезд на территорию Евросоюза, а их счета в странах-членах ЕС подлежат замораживанию.

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